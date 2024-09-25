为强化先进给药和药物-器械组合产品的临床和商业供应，PCI Pharma Services为欧盟和美国工厂投资超过3.65亿美元

PCI Pharma Services投资超过3.65亿美元进行基础设施建设，为利用先进给药系统的药物-器械组合产品的临床和商业规模最终组装和包装提供支持，并以注射剂型产品为重点。(图片：美国商业资讯）

PCI Pharma Services投资超过3.65亿美元进行基础设施建设，为利用先进给药系统的药物-器械组合产品的临床和商业规模最终组装和包装提供支持，并以注射剂型产品为重点。(图片：美国商业资讯）

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PCI Pharma Services（"PCI"）是一家专注于生物制药领域最复杂疗法的全球合同开发和生产的领先组织（CDMO）。该公司正投资超过3.65亿美元进行基础设施建设，为采用先进给药系统的药物-器械组合产品的临床和商业规模的总装和包装提供支持，并以注射剂型产品为重点。该项目是PCI全球投资计划的一部分，包括在欧洲和北美新建和扩建的工厂，并由近期的新业务提供支持和资助，旨在增强和适应未来业务增长。

对于PCI而言，这些投资依托其20多年的生物制剂专业技术基础以及行业领先地位，公司在费城的世界级生物技术卓越中心正是这些优势的集中体现。该中心拥有用于预灌封注射器、注射器组装和贴标、小瓶贴标和装盒以及自动注射器组装的精密处理设备。最近，PCI对复杂的自动化先进给药技术进行了大量投资，以提高该工厂的能力和产能，确保其始终处于创新前沿。

这些新项目进一步增强了PCI管理此类产品整个生命周期的能力，涵盖从无菌药物产品开发和生产到临床试验供应、产品上市和商业化。

全新美国卓越中心

在美国，PCI计划在其位于伊利诺伊州罗克福德的园区扩建545,000平方英尺的厂房，专门用于先进给药和药物-器械组合的装配和包装。

该分阶段计划的重点是一个占地4.75万平方英尺的综合项目，其中3.45万平方英尺用于先进给药注射剂包装，1.3万平方英尺用于所有开发阶段产品的附加仓储。该设施有20 多个客户套间，其可扩展技术适用于临床和商业规模的小瓶、预灌装注射器、自动注射器和笔芯组合的总装和包装，配备先进的上开式装盒技术，并按照ISO标准进行广泛的总装和功能产品测试。

PCI还宣布计划再扩建7万平方英尺的厂房，专门用于先进给药和以患者为中心的药物-器械组合装配和包装。为满足客户需求，该工厂将支持各种先进给药类别的低速到高速包装技术，包括但不限于小瓶、预灌装注射器、自动注射器和体外注射器。该工厂计划分两个阶段投产，预计将于2025年第三季度开始运营。

总而言之，PCI的目标是成为首批将这些先进给药和药物-器械组合产品的全生命周期开发纳入同一平台的CDMO。公司旨在通过提供端到端服务的冷链存储解决方案，提高效率，简化从临床阶段到上市和商业化的整个过程。

扩展欧盟运营

此外，PCI还在爱尔兰都柏林附近新收购了一家专门用于药品包装和器械组装的工厂，提供大规模温控存储能力，从而扩大其全球业务范围。该工厂计划于2024年第四季度开始运营，为注射剂和口服固体制剂 (OSD) 药物产品提供商业规模的包装和组装业务。

在爱尔兰的其他地方，PCI在其都柏林北城园区的新包装和器械组装服务工厂已经破土动工。该工厂将于2025年第三季度开始运营，届时将提高注射药物产品（包括小瓶、预灌装注射器和自动注射器等药物-器械组合产品）的总装、贴标和包装能力。该工厂还将包括注射剂和生物制品的冷链包装以及相关的温控存储。

欧盟的两家新工厂都将利用PCI在运营、质量、工程和项目管理方面的多学科专业知识。可扩展的先进设备以及与生产相关的服务——如支持可制造性的内部专用包装设计和分析实验室，将提供以患者为中心的包装解决方案和简化的商业投放流程。

为了支持这些不断增长的业务，PCI最近获得了HPRA的批准，在都柏林又开设了一个具备冷链存储能力大型仓库，满足客户需求。总之，PCI在爱尔兰的业务不断增长，为全球制药和生物制药客户提供更强的商业包装能力和产能，并以欧盟市场为重点。

PCI Pharma Services首席执行官Salim Haffar表示："这项跨洲的重大投资使PCI Pharma Services在全球先进给药解决方案和药物器械组合产品组装领域处于领先地位。新建和扩建的设施和基础设施表明，我们致力于满足不断发展的市场和客户对从临床到商业化的药物-器械总装和包装的需求，并推进PCI实现改变生命疗法和为患者提供便利的总体目标。”

关于 PCI Pharma Services

PCI是世界领先的CDMO，为客户提供端到端的药物开发、生产和包装综合能力，从而加快产品上市速度，增加商业成功机会。PCI每年有90多个产品成功上市，在医疗保健服务领域拥有五十多年的丰富经验。公司目前在七个国家（澳大利亚、加拿大、美国、爱尔兰、威尔士、德国和西班牙）拥有30个生产基地，7000多名员工致力于为患者提供改变生命的疗法。

领先的技术和持续的投资使 PCI Pharma Services能够在整个产品生命周期内满足全球药物开发需求——从制造能力到临床试验供应链，再到商业化等各个方面。我们的客户将PCI作为其业务的延伸及合作伙伴，共同致力于改善患者的生活。如需了解更多信息，请访问 pci.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。