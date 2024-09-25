NetApp與NVIDIA合作重新定義企業RAG並為代理式AI提供支持

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ：NTAP)今天發表了先進的生成式AI資料視覺和端對端整合解決方案，結合NVIDIA AI軟體和加速運算與NetApp智慧型資料基礎架構的企業檢索擴增生成(RAG)，為未來的代理式AI應用程式提供動力。

這將為NetApp ONTAP統一儲存作業系統帶來新功能，該作業系統可利用新的NetApp全域元資料命名空間，為數以萬計信任NetApp資料基礎架構的企業統一資料儲存。它開放了跨雲端和本地基礎架構儲存的EB級企業資料，以驅動RAG功能，使企業的整個資料資產發揮作用，加速下一代代理式AI應用程式。

該解決方案結合了經過驗證的NetApp AIPod架構、NetApp ONTAP和NetApp BlueXP統一控制平面，以及NVIDIA NeMo Retriever和NIM微服務(位於NVIDIA AI Enterprise軟體平台中)。

NetApp產品長Harv Bhela表示：「要為AI應用程式提供動力，並為企業推動轉型進展，企業必須發揮資料的潛力。結合NetApp資料管理引擎與NVIDIA AI軟體，可讓AI應用程式安全存取並利用大量資料，為智慧型、代理式AI鋪路，以應對複雜的業務挑戰並推動創新。」

NVIDIA企業運算副總裁Manuvir Das表示：「資料是生成式AI演進的基礎。透過將NVIDIA AI軟體和加速運算與NetApp智慧型資料基礎架構相結合，企業可以將資料轉化為知識，而AI代理可以將這些知識轉化為行動。」

隨著新增加的AI功能內建於NetApp AIPod中(該產品已通過NVIDIA DGX BasePOD基礎架構和NVIDIA OVX解決方案的認證)並透過BlueXP進行管理，NetApp客戶將能夠根據一組標準，輕鬆地在本地和公共雲中發現、搜索和整理資料，同時遵循以政策為基礎的現有治理標準。

透過NetApp BlueXP建立資料收集後，它可以動態連結到NVIDIA NeMo Retriever，資料集將在其中進行處理和向量化，以便透過適當的存取控制和隱私護欄供企業GenAI部署存取。這為生成式人工智慧飛輪奠定了基礎，為下一代代理式AI應用程式提供動力，讓這些應用程式可以自主、安全地利用資料來完成廣泛的任務，以支援客戶服務、業務營運、金融服務等。

端對端整合為AI開啟了企業資料，並採取負責任的方式，在整個AI資料和模型生命週期中保留安全性和政策防線。此一整合最早是由Huang在NVIDIA GTC 2024主題演講中展示的概念驗證。這項安全且符合規範的GenAI整合將於今日在NetApp INSIGHT供客戶體驗，並預定於今年稍後時間以技術預覽的形式向客戶發布。

此外，NetApp亦已開始實施NVIDIA認證程序，為AFF A90平台上的NetApp ONTAP儲存與NVIDIA DGX SuperPOD進行認證，讓企業能夠在最大型的AI專案中運用領先業界的資料管理功能。該認證將補充並加強NetApp ONTAP與NVIDIA DGX BasePOD的現有認證。NetApp ONTAP可解決大型語言模型的資料管理挑戰，讓AI訓練工作負載不再需要犧牲資料管理。

關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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