PPG宣布Purple Basil為2025年度色彩

建築師會被Purple Basil所吸引，它足夠暖，因而顯得十分溫馨，但又足夠冷，能夠營造出一種神秘感。（照片：美國商業資訊）

Purple Basil是一種帶有淡紫色底色的灰紫色，反映了從更淺、更輕盈的色調轉向更深、更豐富的色彩的趨勢，這種趨勢在從時尚到室內設計的各個領域都得到了明顯的體現。

Purple Basil是一種帶有淡紫色底色的灰紫色，反映了從更淺、更輕盈的色調轉向更深、更豐富的色彩的趨勢，這種趨勢在從時尚到室內設計的各個領域都得到了明顯的體現。

匹茲堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PPG (NYSE:PPG)今天宣布推出2025年度色彩——Purple Basil（羅勒紫，PPG1046-7），這是一種令人耳目一新的大膽而舒緩的灰紫色調，代表了變革時期的適應能力。這種色調在某些歐洲市場也被稱為Amethyst Shadow和Acai Berry，是PPG 2025年「Kinetic」全球色彩主題的一部分，該主題包括四種不同的色系。

PPG工業塗料消費品全球色彩造型負責人Vanessa Peterson表示：「隨著消費者迎來一個前所未見的新時代，運動成為一個獨特的全球主題，塑造著許多產業的設計趨勢。Kinetic顏色主題反映了在快節奏的世界中自力更生的需求。它還強調了自然與科學之間的相互作用，這些相互作用正在推動創新，以及人工智慧等新工具的影響，這些工具正在培養無限的創造力。」

Purple Basil是一種精緻、優雅的顏色，在傳統設計和前衛應用中均有非常好的效果。做為紫色，它足夠暖，因而顯得十分溫馨，但又足夠冷，能夠營造出一種神秘感。在這種顏色中，藍色和紅色色調之間的張力顯得動感十足，完美地補充了PPG 2025年四大色系——Extra Celestial、Bio-Fuse、Artificial以及Earth and Archive中的40對色調。

Peterson表示：「這是一個變革的時代，在能夠提升人類創造力的新工具的推動下，我們從未想像過的新的可能性層出不窮。消費者正在擁抱這個變化和運動的時代，我們看到色彩趨勢反映了對動態色彩的需求，摒棄了柔和、更平庸、安全的顏色選擇，轉而青睞如今豐富的寶石色調、更深的泥土粉彩和受祖先啟發的中間色調。」

在工業設計應用中，Purple Basil和Kinetic全球色彩主題中的顏色體現了消費者對創新、適應性和運動感的需求。無論是在消費品、門窗等建築應用、辦公傢俱還是汽車應用中，這些顏色都能提供清新動感的美學風格。

Peterson表示：「Purple Basil是一種中間色調，帶有中性底色，使其顯得豐富、多維和舒緩。這是一種更溫暖的個性色，但飽和度仍然略微降低，使其成為一種微妙的中性色。」

Purple Basil是與數十位PPG色彩造型師合作選中的。PPG的色彩預測過程是全面的，考慮到了影響全球趨勢的社會、文化和政治動態。色彩造型團隊評估了世界各個地區的這類動態，打造出能夠引起不同受眾共鳴的色彩系列。

如欲瞭解有關PPG年度色彩和Kinetic全球色彩主題的更多資訊，請造訪我們的網站：www.ppg.com/industrialcoatings/en-US/coty。

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類別：工業塗料

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