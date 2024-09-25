Eaton和SIAEC公布合资企业重要里程碑

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能动力管理公司Eaton和SIA Engineering Company Limited (SIAEC)今日在亚太地区MRO展会上揭晓了其合资企业Eaton Aerospace Component Services Asia Sdn. Bhd. (EAS)的徽标。SIAEC首席执行官Chin Yau Seng和Eaton’s Aerospace Group亚太地区总经理Desmond Goh，以及来自马来西亚投资发展局(MIDA)的代表、行业合作伙伴和利益相关方出席了此次活动，共同见证了这一里程碑。

新徽标代表了合资企业“Eaton Aero Services”的品牌，并象征着两家行业领先者携手合作，共同致力于为亚太地区的客户提供可靠且以客户为中心的解决方案。

他们于2024年9月23日EAS在马来西亚雪兰莪州莎阿南举行新设施奠基仪式后，随即公布了徽标。

EAS将专门对机身和发动机燃油系统及液压系统上安装的Eaton制造飞机部件，进行检测、测试、修理、维护、改装和彻底检修。

EAS计划在未来18个月内全面投入运营，预计将通过推动行业增长，以及加强该地区作为维修、修理和彻底检修(MRO)服务中心的地位，为当地经济做出重大贡献。

马来西亚投资发展局(MIDA)首席执行官拿督Sikh Shamsul称赞这一合作伙伴关系是马来西亚宇航业的重要里程碑。

他表示：“Eaton Aero Services徽标的揭晓以及他们在莎阿南举行的新设施奠基仪式，是我国宇航业发展的一个重要里程碑。Eaton与SIAEC合资创办企业表明，他们高度认可马来西亚宇航生态系统、熟练劳动力以及有利于商业发展的环境。这证明了《马来西亚宇航业蓝图2030》战略目标的可行性，同时也是对我国吸引外资能力的信任。”

Eaton’s Aerospace Group亚太地区总经理Desmond Goh表示：“我们与SIAEC合资创办的企业将为亚太地区客户提供一流的MRO服务，确保达到最高质量和效率标准，并提供本地支持。这标志着两家公司新旅程的开始，即携手在亚太地区向更多客户提供MRO服务。”

SIAEC组件服务部门高级副总裁Bernd Riggers博士表示：“到目前为止，这一合资企业所取得的快速进展证明了，我们共同致力于提供卓越服务，实现超高效率，以期超出客户预期。这一合作标志着，我们在拓展航空部件维修领域专业知识方面取得了重要进展，同时强化了我们的服务组合，推动了区域增长。”

对于将于2025年3月31日结束的财年，上述事件预计不会对SIAEC Group的每股净有形资产或每股收益产生实质性影响。除了通过他们在SIAEC的股权（如有）外，SIAEC的董事和控股股东均未在上述事件中拥有任何直接或间接的利益。

关于Eaton：

在宇航业，Eaton是领先的液压、燃油、氧气、流体和空气输送、电气、运动控制及发动机解决方案提供商，同时为全球商用飞机提供售后服务和支持。我们可靠的产品可帮助完成数百项基本任务，使航空旅行成为可能。从先进的宇航技术到高质量、具有成本效益的维修、修理和彻底检修服务，我们帮助客户满足性能、效率、安全和合规需求，同时降低生命周期和维护成本。

Eaton是一家智能动力管理公司，致力于保护环境和改善各地人们的生活品质。Eaton的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来，我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进世界向可再生能源转型，帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战，为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

Eaton成立于1911年，已在纽约证券交易所上市逾百年。2023年，伊顿公司销售额达232亿美元，业务遍布160多个国家/地区。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。请在LinkedIn上关注我们。

关于SIA Engineering Company：

SIA Engineering Company (SIAEC)是亚太地区的主要飞机维护、维修和彻底检修(MRO)服务提供商。SIAEC的客户群体包括80多家国际航空公司和航空设备制造商。该公司在8个国家/地区的30多个机场提供航线维护服务，并为一些世界上最先进、使用最广泛的商用飞机提供机身、发动机和部件维修服务。

该公司在新加坡、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、美国和越南成立了24家子公司，并与原始设备制造商及战略合作伙伴建立了合资企业，增加了公司的服务深度和广度。SIAEC已获得28个国家航空监管机构批准，可以为在美国、欧洲、中国及其他国家/地区注册的飞机提供MRO服务。

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