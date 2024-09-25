PPG宣布Purple Basil为2025年度色彩

建筑师会被Purple Basil所吸引，它足够暖，因而显得十分温馨，但又足够冷，能够营造出一种神秘感。（照片：美国商业资讯）

Purple Basil是一种带有淡紫色底色的灰紫色，反映了从更浅、更轻盈的色调转向更深、更丰富的色彩的趋势，这种趋势在从时尚到室内设计的各个领域都得到了明显的体现。

Purple Basil是一种带有淡紫色底色的灰紫色，反映了从更浅、更轻盈的色调转向更深、更丰富的色彩的趋势，这种趋势在从时尚到室内设计的各个领域都得到了明显的体现。

匹兹堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PPG (NYSE:PPG)今天宣布推出2025年度色彩——Purple Basil（罗勒紫，PPG1046-7），这是一种令人耳目一新的大胆而舒缓的灰紫色调，代表了变革时期的适应能力。这种色调在某些欧洲市场也被称为Amethyst Shadow和Acai Berry，是PPG 2025年“Kinetic”全球色彩主题的一部分，该主题包括四种不同的色系。

PPG工业涂料消费品全球色彩造型负责人Vanessa Peterson表示：“随着消费者迎来一个前所未有的新时代，运动成为一个独特的全球主题，塑造着许多行业的设计趋势。Kinetic颜色主题反映了在快节奏的世界中自力更生的需求。它还强调了自然与科学之间的相互作用，这些相互作用正在推动创新，以及人工智能等新工具的影响，这些工具正在培养无限的创造力。”

Purple Basil是一种精致、优雅的颜色，在传统设计和前卫应用中均有非常好的效果。作为紫色，它足够暖，因而显得十分温馨，但又足够冷，能够营造出一种神秘感。在这种颜色中，蓝色和红色色调之间的张力显得动感十足，完美地补充了PPG 2025年四大色系——Extra Celestial、Bio-Fuse、Artificial以及Earth and Archive中的40对色调。

Peterson表示：“这是一个变革的时代，在能够提升人类创造力的新工具的推动下，我们从未想象过的新的可能性层出不穷。消费者正在拥抱这个变化和运动的时代，我们看到色彩趋势反映了对动态色彩的需求，摒弃了柔和、更平庸、安全的颜色选择，转而青睐如今丰富的宝石色调、更深的泥土粉彩和受祖先启发的中间色调。”

在工业设计应用中，Purple Basil和Kinetic全球色彩主题中的颜色体现了消费者对创新、适应性和运动感的需求。无论是在消费品、门窗等建筑应用、办公家具还是汽车应用中，这些颜色都能提供清新动感的美学风格。

Peterson表示：“Purple Basil是一种中间色调，带有中性底色，使其显得丰富、多维和舒缓。这是一种更温暖的个性色，但饱和度仍然略微降低，使其成为一种微妙的中性色。”

Purple Basil是与数十位PPG色彩造型师合作选中的。PPG的色彩预测过程是全面的，考虑到了影响全球趋势的社会、文化和政治动态。色彩造型团队评估了世界各个地区的这类动态，打造出能够引起不同受众共鸣的色彩系列。

如需了解有关PPG年度色彩和Kinetic全球色彩主题的更多信息，请访问我们的网站：www.ppg.com/industrialcoatings/en-US/coty。

PPG：我们保护并美化世界(WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®)

140多年来，PPG (NYSE:PPG)始终致力于为客户开发并提供值得信赖的油漆、涂料和特种材料产品。秉持奉献与创新精神，我们帮助客户应对各类重大挑战，紧密协作以找到正确的前进道路。我们的总部设在匹兹堡，运营和研发机构遍布全球70多个国家，2023年录得182亿美元的净销售额。我们服务于建筑、消费品、工业和交通运输市场和售后市场的客户。如需了解更多信息，请访问www.ppg.com。

类别：工业涂料

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