罗彻斯特电子携手MaxLinear ，提供持续的全生命周期支持

美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迈凌(MaxLinear) 是高性能模拟和混合信号产品领域的引领者，为“互联”提供解决方案。此次，与罗彻斯特电子合作，为其SHDSL系列产品提供持续的生命周期管理和客户支持。

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，所销售的产品100%原厂授权、可追溯、有认证、有保障。罗彻斯特电子始终致力于持续供应关键半导体器件，覆盖海量停产元器件产品和众多未停产器件。

十多年来，MaxLinear一直是SHDSL市场的领导者。所提供的解决方案广泛应用于成熟的电信和工业系统，包括接入网络、客户端设备和工业网络。这些产品可提供丰富全面的功能，例如：

点对多点(数字用户线路接入复用器-DSLAM)

SHDSL专线

具有分插功能的对线高速数字用户线(SHDSL)环

超长距离SHDSL(22 公里处的速度为 1536 kbit/s)

以太网扩展器(50 公里处的速度为300kbit/s)

罗彻斯特电子可提供MaxLinear的PEF2x628E (Socrates-e) SHDSL收发器。这些产品可以以完全引脚、软件和固件兼容模式运行，可直接替代PEF2x624收发器。PEF2x624(SDFE系列)最初成为SHDSL中满足TDM要求的首选，支持ITU-T G.991.2.bis(G.SHDSL.bis)和ETSI TS 101524。随后发布的PEF2x628E(Socrates-e)系列，可满足EFM/ATM/HDLC的要求。该系列产品添加了相关的TC层功能，以支持第一英里(EFM)、ATM-TC、HDLC-TC和TDM/EFM双承载的IEEE 802.3ah以太网。

许多现有应用的预期使用寿命为10~20年。由于固件和软件的复杂性，重新设计并不可取。

为了向客户提供长期可靠的解决方案，MaxLinear与罗彻斯特电子合作。基于授权，罗彻斯特电子使用最后一批晶圆库存进行复产，以先到先得的方式满足持续的客户需求。

产品型号 产品描述 可替代型号 PEF24628E (Socrates-4e) 4通道SHDSL收发器 PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E (Socrates-2e) 2通道SHDSL收发器 PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E (Socrates-1e) 1通道SHDSL收发器 PEF21624E (SDFE-1)

“ 罗彻斯特电子始终致力于持续供应关键半导体器件，覆盖海量停产元器件产品和众多未停产器件。罗彻斯特电子很荣幸地宣布我们与MaxLinear合作。迈凌(MaxLinear) 是高性能模拟和混合信号产品领域的引领者，为‘互联’提供解决方案。双方将共同为SHDSL系列产品提供持续的生命周期管理和客户支持。”

－ Alexander Stempfle，罗彻斯特电子欧洲、中东和非洲地区供应商开发总监

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和支持团队遍布全球。无论何时无论何地，通过电话联络或在线商城都能满足您的业务需求。我们将竭诚为您服务，欢迎随时与我们联系。

更多资讯，请访问www.rocelec.cn

关于MaxLinear

MaxLinear(Nasdaq: MXL)，总部位于美国加利福尼亚州卡尔斯巴德，是一家领先的射频(RF)、模拟、数字和混合信号集成电路的提供商，广泛应用于访问和连接性、有线和无线基础设施以及工业等领域。

更多资讯，请访问www.maxlinear.com

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