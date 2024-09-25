Merz Aesthetics宣布推出Ultherapy PRIME平台，作为下一代非手术皮肤提拉疗法

北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的专业医学美容企业Merz Aesthetics今天宣布推出Ultherapy PRIME——一种获得美国食品药品管理局(FDA)批准的无创医学美容疗法，可在一次疗程中提供真正个性化和持久的皮肤提拉效果，无需任何恢复期。1

Ultherapy PRIME平台是Ultherapy®的升级，后者因其大量的临床证据、完善的作用机制(MOA)和高患者满意度而被公认为非手术提拉的黄金标准。1,2,3Ultherapy PRIME建立在经过长期验证的一贯自然美容效果基础之上，通过独特地结合先进的超声技术、生动的实时成像和经过验证的结果，重新定义了非手术皮肤提拉的未来。这些进步可带来持久的效果和外观更健康的皮肤。1,2,3,4,5

该平台的现代设计和先进的操作系统为美容保健专业人士提供快20%的治疗速度*、更好的人体工程学效果和更高效的工作流程。Ultherapy PRIME的屏幕增大35%，具有更快的图像刷新率，可从各个角度提供更明亮、更清晰的图像，确保生动的可视化体验。8

Merz Aesthetics首席执行官Bob Rhatigan表示：“Ultherapy PRIME的推出表明了我们坚持创新的承诺。作为无创提拉领域的领导者，我们很高兴将Ultherapy PRIME作为下一代首屈一指的平台，以及经过验证的技术和可定制的持久治疗方案带给我们的客户。”

Ultherapy PRIME具有实时可视化功能的独特技术超越了其他无创治疗，可在多个深度靶向组织中富含胶原蛋白和弹性蛋白的正确皮层，在患者最需要的地方提供一致和精确的能量。1,2,3,4,6,7Ultherapy PRIME的作用机制允许通过胶原蛋白和弹性蛋白刺激实现个性化的皮肤提拉效果，最多可持续一年或更长时间。1,2,3,4,6,7这是适合所有皮肤类型和肤色的绝佳治疗选择，只需一次疗程即可保持年轻、健康的外观，无需任何恢复期。1

Ultherapy PRIME在全球进行了300万次Ultherapy治疗，可有效、安全地提拉眉毛、下巴和颈部的皮肤，并改善肩部的细纹和皱纹。1,2,3Ultherapy在第一年就达到了95%的患者满意度，并拥有被120多篇出版物和56项临床研究引用的大量强有力的临床证据2,4，因而Ultherapy PRIME建立在一贯安全、有效的结果基础之上。Ultherapy PRIME可带来看得见的提拉效果(The Lift You Can SEE)。

享誉世界且获得专科资格认证的皮肤科医生Sabrina Fabi, MD表示：“现在，患者比以往任何时候都更加需要针对其独特皮肤需求的疗法。这就是为什么Ultherapy成为了我的行医实践的基石。新的Ultherapy PRIME平台提供了Ultherapy的所有标志性优势，可实现无创、持久的提拉，并且现在有了重大进步。Ultherapy PRIME可改善肤质，只需一次疗程，即可满足寻求无创提拉和更年轻、更健康外观的所有皮肤类型患者的各种需求，无需任何恢复期。”

如需了解有关Ultherapy PRIME的更多信息，请访问Ultherapy.com并在Instagram上关注@Ultherapy。

关于Merz Aesthetics

Merz Aesthetics是一家医学美容企业，长期致力于为医疗保健专业人员、患者和员工赋能，使其充满信心地迎接每一天的生活。我们的目标是帮助世界各地的人们在容貌、感觉和生活方面活出最好的自己——无论他们对此如何定义。其经过临床验证的产品组合包括注射剂、器械和皮肤护理治疗，旨在以高标准的安全性和有效性满足每位患者的需求。Merz Aesthetics是一家拥有超过115年历史的家族企业，以与像家人一样的客户建立独特的联系而闻名于世。Merz Aesthetics的全球总部位于美国北卡罗来纳州罗利，在全球90个国家设有商业分支机构。它也是Merz Group旗下公司，后者成立于1908年，总部位于德国法兰克福。如需了解更多信息，请访问merzaesthetics.com。

关于Ultherapy®：

Ultherapy®无创手术已获得美国FDA批准，可用于提拉颈部、眉毛和下巴下方的皮肤，并改善肩部的细纹和皱纹。临床试验中报告的最常见副作用包括发红、肿胀、疼痛和短暂性神经反应。上市后监测报告的不良事件请参见使用说明(IFU)。请参阅IFU了解产品和安全信息，包括这些事件的完整列表，网址：Ultherapy.com/IFU。

参考文献：

*根据一项对供应商的调查，与传统Ultherapy设备相比所报告的系统速度平均增加值。

Ulthera®使用说明。 Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.（Fabi SG、Joseph J、Sevi J、Green JB、Peterson JD。通过使用可视化微聚焦超声定制治疗来优化患者预后：来自专家小组的黄金标准共识指南。《皮肤病药物杂志》。2019;18(5):426-432。） Park JY, et al. Customized Treatment Using Microfocused Ultrasound with Visualization for Optimized Patient Outcomes: A Review of Skin tightening（Park JY等。使用可视化微聚焦超声定制治疗以优化患者预后：皮肤紧致回顾） Energy Technologies and a Pan-Asian Adaptation of the Expert Panel’s Gold Standard Consensus. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(5): E70-E79.（能量技术以及专家小组黄金标准共识的泛亚洲改编。《临床和美容皮肤病学杂志》。2021;14(5): E70-E79。） Werschler WP, Werschler PS. Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33.（Werschler WP、Werschler PS。使用定制矢量治疗方法的可视化微聚焦超声对提拉和紧致松弛的面部和颈部皮肤的长期疗效。《临床和美容皮肤病学杂志》。2016;9(2):27-33。） Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518.（Goldie K、Kerscher M、Fabi SG、Hirano C、Landau M、Lim TS、Woolery-Lloyd H、Mariwalla K、Park JY、Yutskovskaya Y。皮肤质量——360度整体视图：共识结果。《临床化妆品和研究性皮肤病学杂志》。2021年6月14日；14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374。PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518。） Sasaki G, Grossman J, Fabi SG, et al. Stimulation of Collagen Synthesis in Human Skin Following Microfocused Ultrasound Therapy. Presented at the ASDS 2018 Annual Meeting.（Sasaki G、Grossman J、Fabi SG等。微聚焦超声治疗后刺激人体皮肤中的胶原蛋白合成。在ASDS 2018年年会上发表。） White WM, Makin IR, Barthe PG, Slayton MN, Gliklich RE. Selective creation of thermal injury zones in the superficial musculoaponeurotic system using intense ultrasound therapy: a new target for non-invasive facial rejuvenation. Arch Facial Plast Surg. 2007;9(1):22-29.（White WM、Makin IR、Barthe PG、Slayton MN、Gliklich RE。使用强超声疗法在浅表肌腱膜系统中选择性创建热损伤区：无创面部年轻化的新目标。《面部整形外科档案》。2007年；9(1):22-29。） 存档数据。

© 2024 Merz North America, Inc.版权所有。Merz和Merz Aesthetics是Merz Pharma GmbH & Co. KGaA在美国和/或某些其他国家的商标或注册商标。Ultherapy和Ulthera是Ulthera, Inc.在美国和/或某些其他国家的商标和/或注册商标。ULTHERA®系统的各项功能均受如下网址中指明的美国专利保护：https://merzaesthetics.com/patents/。Ulthera, Inc.拥有权利的其他美国和国际专利已授予、公布或正在申请中。

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