Merz Aesthetics宣布推出Ultherapy PRIME平台，做為下一代非手術皮膚提拉療法

北卡羅來納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的專業醫學美容企業Merz Aesthetics今天宣布推出Ultherapy PRIME——一種獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准的非侵入性醫學美容療法，可在一次療程中提供真正個人化和持久的皮膚提拉效果，無需任何恢復期。1

Ultherapy PRIME平台是Ultherapy®的升級，後者因其大量的臨床證據、完善的作用機制(MOA)和高病患滿意度而被公認為非手術提拉的黃金標準。1,2,3Ultherapy PRIME建立在經過長期驗證的自然美容效果基礎之上，透過獨特地結合先進的超音波技術、生動的即時成像和經過驗證的結果，重新定義了非手術皮膚提拉的未來。這些進步可帶來持久的效果和外觀更健康的皮膚。1,2,3,4,5

該平台的現代設計和先進的作業系統為美妝保健專業人士提供快20%的治療速度*、更好的人體工程學效果和更高效的工作流程。Ultherapy PRIME的螢幕增大35%，具有更快的影像刷新率，可從各個角度提供更明亮、更清晰的影像，確保生動的視覺化體驗。8

Merz Aesthetics執行長Bob Rhatigan表示：「Ultherapy PRIME的推出顯示了我們堅持創新的承諾。身為非侵入性提拉領域的領導者，我們很高興將Ultherapy PRIME做為下一代首屈一指的平台，以及經過驗證的技術和可自訂的持久治療方案帶給我們的客戶。」

Ultherapy PRIME具有即時視覺化功能的獨特技術超越了其他非侵入性治療，可在多個深度靶向組織中富含膠原蛋白和韌性蛋白的正確皮層，在病患最需要的地方提供一致和精確的能量。1,2,3,4,6,7Ultherapy PRIME的作用機制允許透過膠原蛋白和韌性蛋白刺激實現個人化的皮膚提拉效果，最多可持續一年或更長時間。1,2,3,4,6,7這是適合所有皮膚類型和膚色的絕佳治療選擇，只需一次療程即可保持年輕、健康的外觀，無需任何恢復期。1

Ultherapy PRIME在全球進行了300萬次Ultherapy治療，可有效、安全地提拉眉毛、下巴和頸部的皮膚，並改善肩部的細紋和皺紋。1,2,3Ultherapy在第一年就達到了95%的病患滿意度，並擁有被120多篇出版品和56項臨床研究引用的大量強有力的臨床證據2,4，因而Ultherapy PRIME建立在一貫安全、有效的結果基礎之上。Ultherapy PRIME可帶來看得見的提拉效果(The Lift You Can SEE)。

享譽世界且獲得專科資格認證的皮膚科醫生Sabrina Fabi, MD表示：「現在，病患比以往任何時候都更加需要針對其獨特皮膚需求的療法。這就是為什麼Ultherapy成為了我的行醫實務的基石。新的Ultherapy PRIME平台提供了Ultherapy的所有代表性優勢，可實現非侵入性、持久的提拉，並且現在有了重大進步。Ultherapy PRIME可改善膚質，只需一次療程，即可滿足尋求非侵入性提拉和更年輕、更健康外觀的所有皮膚類型病患的各種需求，無需任何恢復期。」

如欲瞭解有關Ultherapy PRIME的更多資訊，請造訪Ultherapy.com並在Instagram上關注@Ultherapy。

關於Merz Aesthetics

Merz Aesthetics是一家醫學美容企業，長期致力於為醫療保健專業人員、病患和員工賦能，使其充滿信心地迎接每一天的生活。我們的目標是協助世界各地的人們在容貌、感覺和生活方面活出最好的自己——無論他們對此如何定義。其經過臨床驗證的產品組合包括注射劑、器材和皮膚護理治療，旨在以高標準的安全性和有效性滿足每位病患的需求。Merz Aesthetics是一家擁有超過115年歷史的家族企業，以與像家人一樣的客戶建立獨特的連結而聞名於世。Merz Aesthetics的全球總部位於美國北卡羅來納州羅利，在全球90個國家設有商業分支機搆。它也是Merz Group旗下公司，後者成立於1908年，總部位於德國法蘭克福。如欲瞭解更多資訊，請造訪merzaesthetics.com。

關於Ultherapy®：

Ultherapy®非侵入性手術已獲得美國FDA核准，可用於提拉頸部、眉毛和下巴下方的皮膚，並改善肩部的細紋和皺紋。臨床試驗中報告的最常見副作用包括發紅、腫脹、疼痛和短暫性神經反應。上市後監測報告的不良事件請參見使用說明(IFU)。請參閱IFU瞭解產品和安全資訊，包括這些事件的完整列表，網址：Ultherapy.com/IFU。

參考文獻：

*根據一項對供應商的調查，相較傳統Ultherapy裝置，所報告的系統速度平均增加值。

Ulthera®使用說明。 Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.（Fabi SG、Joseph J、Sevi J、Green JB、Peterson JD。透過使用視覺化微聚焦超音波客製化治療來實現病患預後最佳化：來自專家小組的黃金標準共識指南。《皮膚病藥物雜誌》。2019;18(5):426-432。） Park JY, et al. Customized Treatment Using Microfocused Ultrasound with Visualization for Optimized Patient Outcomes: A Review of Skin tightening（Park JY等。使用視覺化微聚焦超音波客製化治療以實現病患預後最佳化：皮膚緊致回顧） Energy Technologies and a Pan-Asian Adaptation of the Expert Panel’s Gold Standard Consensus. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(5): E70-E79.（能量技術以及專家小組黃金標準共識的泛亞洲改編。《臨床和美妝皮膚病學雜誌》。2021;14(5): E70-E79。） Werschler WP, Werschler PS. Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33.（Werschler WP、Werschler PS。使用客製化向量治療方法的視覺化微聚焦超音波對提拉和緊致鬆弛的面部和頸部皮膚的長期療效。《臨床和美妝皮膚病學雜誌》。2016;9(2):27-33。） Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518.（Goldie K、Kerscher M、Fabi SG、Hirano C、Landau M、Lim TS、Woolery-Lloyd H、Mariwalla K、Park JY、Yutskovskaya Y。皮膚品質——360度整體視圖：共識結果。《臨床化妝品和研究性皮膚病學雜誌》。2021年6月14日；14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374。PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518。） Sasaki G, Grossman J, Fabi SG, et al. Stimulation of Collagen Synthesis in Human Skin Following Microfocused Ultrasound Therapy. Presented at the ASDS 2018 Annual Meeting.（Sasaki G、Grossman J、Fabi SG等。微聚焦超音波治療後刺激人體皮膚中的膠原蛋白合成。在ASDS 2018年年會上發表。） White WM, Makin IR, Barthe PG, Slayton MN, Gliklich RE. Selective creation of thermal injury zones in the superficial musculoaponeurotic system using intense ultrasound therapy: a new target for non-invasive facial rejuvenation. Arch Facial Plast Surg. 2007;9(1):22-29.（White WM、Makin IR、Barthe PG、Slayton MN、Gliklich RE。使用強超音波療法在淺表肌腱膜系統中選擇性建立熱損傷區：非侵入性面部年輕化的新目標。《面部整形外科檔案》。2007年；9(1):22-29。） 存檔資料。

© 2024 Merz North America, Inc.版權所有。Merz和Merz Aesthetics是Merz Pharma GmbH & Co. KGaA在美國和/或某些其他國家的商標或注冊商標。Ultherapy和Ulthera是Ulthera, Inc.在美國和/或某些其他國家的商標和/或注冊商標。ULTHERA®系統的各項功能均受如下網址中指明的美國專利保護：https://merzaesthetics.com/patents/。Ulthera, Inc.擁有權利的其他美國和國際專利已頒發、公布或正在申請中。

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