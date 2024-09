Merz Aesthetics kündigt Einführung der Ultherapy PRIME Plattform zur Durchführung der nächsten Generation nicht-chirurgischer Hautstraffungsbehandlungen an

Merz Aesthetics Announces the Launch of Ultherapy PRIME Platform as the Next Generation of Nonsurgical Skin Lifting Treatments

RALEIGH, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, das weltweit größte spezialisierte Unternehmen für medizinische Ästhetik, gab heute die Einführung von Ultherapy PRIME bekannt – eine nicht-invasive Behandlung, die eine wirklich individuelle und langanhaltende Straffung der Haut in einer Sitzung und ohne Ausfallzeit ermöglicht.1

Die Ultherapy PRIME Plattform ist die Weiterentwicklung der Ultherapy®-Behandlung, die als Goldstandard für nicht-chirurgisches Lifting und Hautstraffung aufgrund einer umfangreichen klinischen Evidenz, des gut etablierten Wirkmechanismus (MOA) und der hohen Patientenzufriedenheit gilt.1,2,3 Basierend auf einer Tradition bewährter, natürlich aussehender Ergebnisse definiert Ultherapy PRIME die Zukunft des nicht-invasiven Hautliftings neu, indem fortschrittliche Ultraschalltechnologie, lebendige Echtzeit-Bildgebung und nachgewiesene Ergebnisse auf einzigartige Weise kombiniert werden. Diese Fortschritte fördern langanhaltende* Ergebnisse gepaart mit einer gesünder aussehenden Haut.1,2,3,4,5

Die Plattform verfügt über ein modernes Design mit einem fortschrittlichen Betriebssystem, das eine 10-mal schnellere Verarbeitungsleistung, eine erhöhte Ergonomie und nahtlose Arbeitsabläufe für Fachkräfte im ästhetischen Gesundheitswesen bereitstellt. Zusätzlich mit einem 35% größeren Bildschirm und helleren und gestochen scharfen Bildern aus unterschiedlichen Blickwinkeln ausgestattet, bietet Ultherapy PRIME ein lebendiges Visualisierungserlebnis für ein wirklich personalisiertes, langanhaltendes* Lifting, das die Patienten sehen können.**

„Die Einführung von Ultherapy PRIME zeigt unser Engagement für kontinuierliche Innovationen”, so Bob Rhatigan, CEO, Merz Aesthetics. „Als Marktführer im Bereich nicht-invasives Lifting freuen wir uns, unseren Kunden Ultherapy PRIME als erstklassige Plattform der nächsten Generation und als bewährte Technologie*** und anpassbare, langanhaltende* Behandlungsoption anbieten zu können.”

Die einzigartige Technologie mit Echtzeitvisualisierung von Ultherapy PRIME geht über andere nicht-invasive Behandlungen hinaus, um die richtigen kollagen- und elastinreichen Schichten des Gewebes in mehreren Tiefen zur Bereitstellung konsistenter und präziser Energie dort anzusprechen, wo der Patient sie am meisten benötigt.1,2,3,4,6,7 Der Wirkmechanismus von Ultherapy PRIME ermöglicht personalisierte Hautstraffungsergebnisse durch Kollagen- und Elastinstimulation, die bis zu einem Jahr oder länger anhalten können.1,2,3,4,6,7 Es handelt sich dabei um eine großartige Behandlungsoption für alle Hauttypen und Hauttöne, um ein jugendliches, gesundes Aussehen in nur einer Sitzung und ohne Ausfallzeiten zu erhalten.1

Mit drei Millionen durchgeführten Ultherapy-Behandlungen weltweit basiert Ultherapy PRIME auf einer beeindruckenden Geschichte der Hautstraffung an den Brauen, im Bereich unter dem Kinn und am Hals und verbessert Linien und Falten am Ausschnitt.1,2,3 Mit einer 95%igen Patientenzufriedenheit mit Ultherapy im ersten Jahr und einem der stärksten klinischen Beweise, der in über 120 Publikationen und 56 klinischen Studien zitiert wurde.2,4 Ultherapy PRIME basiert auf einer nachgewiesenen Geschichte sicherer und wirksamer Behandlungen. Ultherapy PRIME ist The Lift You Can SEE.

„Die Patienten wünschen sich heute mehr denn je Behandlungen, die auf ihre individuellen Hautbedürfnisse zugeschnitten sind. Deshalb ist Ultherapy ein Grundpfeiler meiner Praxis”, so die weltbekannte, staatlich geprüfte Dermatologin Sabrina Fabi, MD. „Die neue Ultherapy PRIME Plattform bietet alle charakteristischen Vorteile von Ultherapy für ein nicht-invasives, langanhaltendes* Lifting - jetzt mit erheblichen Fortschritten. Ultherapy PRIME verbessert die Qualität der Haut, indem auf unterschiedliche Patientenbedürfnisse für alle Hauttypen und ein nicht-invasives Lifting sowie ein jüngeres, gesünderes Aussehen in nur einer Sitzung und ohne Ausfallzeiten eingegangen wird.”

Für weitere Informationen über Ultherapy PRIME besuchen Sie bitte Ultherapy.com und folgen Sie @Ultherapy auf Instagram.

*Ergebnisse können bis zu einem Jahr oder länger anhalten 1,4

**im Vergleich zur Vorgängerversion

***basierend auf klinischen Studien, die mit Ultherapy Legacy Devices durchgeführt wurden

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen aus dem Bereich der medizinischen Ästhetik, das sich seit langem dafür einsetzt, dass Health Care Professionals, Patienten und Mitarbeiter jeden Tag in Zuversicht verbringen können. Wir verfolgen das Ziel, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, wie die beste Version ihrer selbst auszusehen, sich so zu fühlen und so zu leben — wie auch immer sie dies definieren. Das klinisch erprobte Produktportfolio umfasst Injektionen, Geräte und Hautpflegeprodukte, die so entwickelt wurden, dass sie die individuellen Bedürfnisse der Patienten sowie die hohen Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards erfüllen. Als Familienunternehmen mit einer 115-jährigen Tradition ist Merz Aesthetics dafür bekannt, dass es mit seinen Kunden einzigartige, fast familiäre Beziehungen aufbaut. Die weltweite Firmenzentrale von Merz Aesthetics liegt in Raleigh N.C., USA. Die Firma unterhält in 90 Ländern der Welt eine kommerzielle Präsenz. Sie ist Teil der Merz Group, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt, Deutschland, hat. Erfahren Sie mehr darüber auf merzaesthetics.com.

Über Ultherapy®:

Das nicht-invasive Ultherapy®-Verfahren ist für die dermatologische Modellierung und zur Straffung der Dermis im oberen Gesichtsbereich, unteren Gesichtsbereich, Hals und Dekolleté bestimmt. Die in klinischen Studien am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und vorübergehende Auswirkungen auf die Nerven. Gemeldete unerwünschte Ereignisse aus der Überwachung nach dem Inverkehrbringen finden Sie in den ärztlichen Gebrauchsanweisungen (IFU). Bitte beachten Sie bei Produktinformationen die ärztlichen Gebrauchsanweisungen (IFU).

Quellenangaben:

