Zambon攜手Kinaxis提升全球供應鏈透明度

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kinaxis® Inc. 是全球端到端供應鏈協調領域的領先企業，該公司今日宣佈，跨國製藥公司Zambon已選擇與Kinaxis合作，幫助實現自身龐大全球供應鏈的全面可視性和透明度。Zambon致力於通過創新的療法和護理來改善患者的生活。

Zambon的總部設在義大利，他們在全球擁有23家子公司，產品業務覆蓋87個國家/地區，生產設施遍佈三個大洲，其供應鏈非常複雜，需要運用獨特的方式來平衡供需。

除了專注於呼吸系統疾病、尿路感染和疼痛管理這三個傳統治療領域外，近年來，Zambon還透過推出針對帕金森病、囊性纖維化的重要治療藥物，以及開發專注於罕見疾病（如閉塞性細支氣管炎綜合征(BOS)和非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)）的藥物管線，擴展了其產品組合。每種療法都需要一種高接觸方法，以便根據獨特的物流參數（包括交貨時間和安全庫存）合理平衡生產資源和庫存水準。Kinaxis Maestro™是唯一一款融合人工智慧的供應鏈協調平台，將幫助製藥公司完善銷售和運營規劃流程，即使在需求有所波動或受到干擾期間，也能更有效地管理其供應鏈。

「我們很高興與Kinaxis攜手，説明我們精簡供應鏈流程，並提升全球整體運營的可見性。」Zambon全球工業業務營運主管Andrea Paganelli表示，「在過去的一百多年中，我們始終以關心人們的健康為己任，這項投資延續了這一傳統，確保我們的關鍵處方藥能夠在患者需要時高效地送達。」

「藥品供應鏈涉及製造商、分銷商、批發商、監管者、醫生和藥房等眾多利益相關者，複雜程度不言而喻。」Kinaxis歐洲、中東及非洲地區銷售執行副總裁Fabienne Cetre表示，「儘管面臨這些挑戰，像Zambon這樣高瞻遠矚的領軍企業深知，未來可以實現穩定的醫療環境，患者將能夠持續獲取所需的藥物，並且透過與Kinaxis合作，他們可以更有效地管理不可預見的干擾風險，同時做出更明智的業務決策。」

隨著Zambon成為Kinaxis日益擴展的客戶群的一員，Kinaxis進一步鞏固了其在生命科學行業的影響力，該行業提供品牌藥物和仿製藥，滿足無數患者的需求。Kinaxis管理著生物技術、細胞和基因療法、醫療器械及非處方藥等領域的複雜供應鏈，其客戶包括Dr. Reddy's、Jamieson Wellness、Merck、Novartis、Siemens Healthineers和Servier等世界一流製藥公司。

Kinaxis的人工智慧賦能軟體使各公司能夠從戰略規劃到最後一英里交付，端到端全面協調其供應鏈網路。Kinaxis的技術可為以下公司提供支援：向農業行業供應世界上40%的拖拉機、每年幫助清潔超過1100億顆牙齒，以及確保每年有超過3500萬隻寵物能夠吃到營養餐。

要瞭解更多關於Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台Maestro™結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多資訊和資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上追蹤我們。

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