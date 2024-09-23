Access Advance 歡迎主要 PC製造商加入其 HEVC 和 VVC 專利池

波士頓和臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Access Advance（“Advance”）和 ASUSTeK Computer Inc. （“華碩”）今天宣佈，雙方已就華碩作為被許可方加入 HEVC Advance HEVC/H.265 專利池和 VVC Advance VVC/H.266 專利池達成協定，結束了華碩與幾家 HEVC Advance 許可方之間有關 HEVC 標準必要專利的訴訟。

“作為一家全球技術領導者，華碩不斷創新以提供令人驚歎的體驗，改善世界各地人們的生活，繼續由5,000名內部研發專家組成的團隊一起投資研發，包括為全球技術標準做出貢獻，”華碩計算機公司總法律顧問Vincent Hong提道，“在過去的幾個月里，華碩團隊和Advance團隊相互合作，努力理解並解決彼此的問題。我很高興我們現在能夠消除爭議，並期待與Advance團隊進行富有成效的合作，我們將繼續致力於採用最新的基於標準的技術來增強我們的產品服務。

Access Advance 首席執行官 Pete Moller 表示：“我們很高興歡迎華碩成為 HEVC Advance 和 VVC Advance 專利池中的重要被許可方，並感謝華碩團隊的專業精神和合作精神，與我們達成了協定。這再次證實了我們的專利費、池結構和條款，包括我們的重複專利費政策，都符合FRAND原則。 值得一提的是，華碩還決定成為我們 VVC 池的被許可方，並使用我們的多編解碼器橋接協定（“MCBA”），該協定為同時包含 HEVC 和 VVC 編解碼器的產品提供大幅折扣。 我們看到包括個人電腦在內的主要產品類別，開始採用VVC，我們很自豪可以提供MCBA以促進VVC在市場中的採用。”

“除了華碩，我們還歡迎宏碁最近作為 HEVC Advance 專利池的被許可方的加入。 隨著宏碁和華碩等主要PC製造商繼聯想和戴爾之後獲得許可，目前我們的HEVC Advance專利池已經許可了絕大部分的個人電腦市場。 我們希望這將進一步鼓勵其他未獲得許可的實施者也可以通過我們的專利池許可和MCBA獲益。”

關於 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家獨立的許可管理公司，旨在領導專利池的開發、管理和運營，以許可最重要的基於標準的視頻編解碼器技術的基本專利。 Access Advance 為專利擁有者和專利實施者提供了透明、高效的許可機制。

Access Advance 目前管理著 HEVC Advance 專利池，用於許可 H.265/HEVC 技術必需的 24,000 多項專利，以及單獨和獨立的 VVC Advance 專利池，用於許可VVC/H.266 技術的必要專利。 HEVC Advance 專利池和VVC Advance 專利池是Access Advance 視頻編解碼器平台倡議的要素，通過多編解碼器橋接協定，將 HEVC 和 VVC 技術無縫整合到單個專利費率結構中，適用於產品同時包含 HEVC和VVC 編解碼器的合格被許可方。 這種創新回應了市場對更高效的下一代池許可結構的需求。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.accessadvance.com。

關於華碩：

華碩為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」，並榮登美國《福布斯》雜誌「全球最受信賴企業排行榜」及英國《路透社》「全球科技100強」。 產品類別橫跨主機板、顯卡、筆記型電腦、智慧手機、螢幕、路由器及全方位的科技產品解決方案，並積極拓展電競產品及開創AIOT新領域的各種應用。 華碩致力追尋無與倫比的科技創新，為全球用戶創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感，以成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業為品牌願景。 華碩全球員工數約15,000人，擁有世界級研發精英過5,000人，產品行銷全球70多個國家，年營業額超過100億美元，每年獲獎數眾多，平均每日獲得超過11個獎項，產品創新、設計及品質皆備受全球市場肯定。