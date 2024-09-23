Zambon携手Kinaxis提升全球供应链透明度

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)是全球端到端供应链协调领域的领先企业，该公司今日宣布，跨国制药公司Zambon已选择与Kinaxis合作，帮助实现自身庞大全球供应链的全面可见性和透明度。Zambon致力于通过创新的疗法和护理来改善患者的生活。

Zambon的总部设在意大利，他们在全球拥有23家子公司，产品业务覆盖87个国家/地区，生产设施遍布三个大洲，其供应链非常复杂，需要运用独特的方式来平衡供需。

除了专注于呼吸系统疾病、尿路感染和疼痛管理这三个传统治疗领域外，近年来，Zambon还通过推出针对帕金森病、囊性纤维化的重要治疗药物，以及开发专注于罕见疾病（如闭塞性细支气管炎综合征(BOS)和非囊性纤维化支气管扩张症(NCFB)）的药物管线，扩展了其产品组合。每种疗法都需要一种高接触方法，以便根据独特的物流参数（包括交货时间和安全库存）合理平衡生产资源和库存水平。Kinaxis Maestro™是唯一一款融合人工智能的供应链协调平台，将帮助制药公司完善销售和运营规划流程，即使在需求有所波动或受到干扰期间，也能更有效地管理其供应链。

“我们很高兴与Kinaxis携手，帮助我们精简供应链流程，并提升全球整体运营的可见性。”Zambon全球工业业务运营主管Andrea Paganelli表示，“在过去的一百多年中，我们始终以关心人们的健康为己任，这项投资延续了这一传统，确保我们的关键处方药能够在患者需要时高效地送达。”

“药品供应链涉及制造商、分销商、批发商、监管者、医生和药房等众多利益相关者，复杂程度不言而喻。”Kinaxis欧洲、中东及非洲地区销售执行副总裁Fabienne Cetre表示，“尽管面临这些挑战，像Zambon这样高瞻远瞩的领军企业深知，未来可以实现稳定的医疗环境，患者将能够持续获取所需的药物，并且通过与Kinaxis合作，他们可以更有效地管理不可预见的干扰风险，同时做出更明智的业务决策。”

随着Zambon成为Kinaxis日益扩展的客户群的一员，Kinaxis进一步巩固了其在生命科学行业的影响力，该行业提供品牌药物和仿制药，满足无数患者的需求。Kinaxis管理着生物技术、细胞和基因疗法、医疗器械及非处方药等领域的复杂供应链，其客户包括Dr. Reddy's、Jamieson Wellness、Merck、Novartis、Siemens Healthineers和Servier等世界一流制药公司。

Kinaxis的人工智能赋能软件使各公司能够从战略规划到最后一英里交付，端到端全面协调其供应链网络。Kinaxis的技术可为以下公司提供支持：向农业行业供应世界上40%的拖拉机、每年帮助清洁超过1100亿颗牙齿，以及确保每年有超过3500万只宠物能够吃到营养餐。

要了解更多关于Kinaxis及其供应链管理解决方案的信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台Maestro™结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

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