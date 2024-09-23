Access Advance 欢迎主要 PC制造商加入其 HEVC 和 VVC 专利池

波士顿和台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance（“Advance”）和 ASUSTeK Computer Inc. （“华硕”）今天宣布，双方已就华硕作为被许可方加入 HEVC Advance HEVC/H.265 专利池和 VVC Advance VVC/H.266 专利池达成协议，结束了华硕与几家 HEVC Advance 许可方之间有关 HEVC 标准必要专利的诉讼。

“作为一家全球技术领导者，华硕不断创新以提供令人惊叹的体验，改善世界各地人们的生活，继续由5，000名内部研发专家组成的团队一起投资研发，包括为全球技术标准做出贡献，”华硕计算机公司总法律顾问Vincent Hong提道，“在过去的几个月里，华硕团队和Advance团队相互合作，努力理解并解决彼此的问题。我很高兴我们现在能够消除争议，并期待与Advance团队进行富有成效的合作，我们将继续致力于采用最新的基于标准的技术来增强我们的产品服务。

Access Advance 首席执行官 Pete Moller 表示：“我们很高兴欢迎华硕成为 HEVC Advance 和 VVC Advance 专利池中的重要被许可方，并感谢华硕团队的专业精神和合作精神，与我们达成了协议。这再次证实了我们的专利费、池结构和条款，包括我们的重复专利费政策，都符合FRAND原则。值得一提的是，华硕还决定成为我们 VVC 池的被许可方，并使用我们的多编解码器桥接协议（“MCBA”），该协议为同时包含 HEVC 和 VVC 编解码器的产品提供大幅折扣。我们看到包括个人电脑在内的主要产品类别，开始采用VVC，我们很自豪可以提供MCBA以促进VVC在市场中的采用。”

“除了华硕，我们还欢迎宏碁最近作为 HEVC Advance 专利池的被许可方的加入。随着宏碁和华硕等主要 PC 制造商继联想和戴尔之后获得许可，目前我们的 HEVC Advance 专利池已经许可了绝大部分的个人电脑市场。我们希望这将进一步鼓励其他未获得许可的实施者也可以通过我们的专利池许可和MCBA获益。”

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 目前管理着 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必需的 24，000 多项专利，以及单独和独立的 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术的必要专利。HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池是 Access Advance 视频编解码器平台倡议的要素，通过多编解码器桥接协议，将 HEVC 和 VVC 技术无缝整合到单个专利费率结构中，适用于产品同时包含 HEVC 和 VVC 编解码器的合格被许可方。这种创新响应了市场对更高效的下一代池许可结构的需求。如需了解更多信息，请访问 www.accessadvance.com。

关于华硕：

华硕为美国《财富》杂志评比「世界最受推崇企业之一」，并荣登美国《福布斯》杂志「全球最受信赖企业排行榜」及英国《路透社》「全球科技100强」。 产品类别横跨主板、显卡、笔记本电脑、智能手机、屏幕、路由器及全方位的科技产品解决方案，并积极拓展电竞产品及开创AIOT新领域的各种应用。 华硕致力追寻无与伦比的科技创新，为全球用户创造体贴人心的智慧生活与无所不在的幸福感，以成为数字新世代备受推崇的科技创新领导企业为品牌愿景。 华硕全球员工数约15,000人，拥有世界级研发精英过5,000人，产品行销全球70多个国家，年营业额超过100亿美元，每年获奖数众多，平均每日获得超过11个奖项，产品创新、设计及质量皆备受全球市场肯定。