Air France-KLM revoit à la hausse son accord d’achat de carburant d’aviation plus durable avec TotalEnergies, qui lui fournira jusqu’à 1,5 million de tonnes de SAF sur 10 ans

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Air France-KLM ont signé un accord portant sur la fourniture par TotalEnergies de carburant d’aviation plus durable (ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) aux compagnies du Groupe Air France-KLM, représentant jusqu’à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu’en 2035.

Il s’agit de l’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d’aviation plus durable, avec respectivement 17 et 16% de la production mondiale.

Accélérer la décarbonation du secteur aérien en Europe

Ce contrat fait suite à un protocole d’accord signé en 2022 qui portait à l’époque sur la fourniture de 800 000 tonnes de SAF par TotalEnergies. En ré-évaluant aujourd’hui cet accord à la hausse, les deux groupes réaffirment leur ambition de limiter au plus vite l’impact climatique du transport aérien en réduisant les émissions de CO₂.

D’ici 2030, Air France-KLM vise une réduction de 30% de ses émissions de CO₂ par passager/km par rapport à 2019, grâce au renouvellement de la flotte, aux mesures opérationnelles comme l’éco-pilotage, et à l’incorporation d’au moins 10% de carburant d’aviation plus durable sur l’ensemble de ses vols. Ces objectifs ambitieux vont au-delà des obligations réglementaires.

Le SAF fourni à Air France-KLM sera produit à partir de déchets et résidus issus de l’économie circulaire et traités dans les bioraffineries et par coprocessing dans les raffineries françaises et européennes de TotalEnergies. Il sera utilisé pour alimenter des vols des compagnies du Groupe Air France-KLM au départ de la France, des Pays-Bas et d’autres pays européens. Le développement des SAF est au cœur de la stratégie de transition de TotalEnergies pour répondre à la demande du secteur aérien.

Air France-KLM a mis en place une politique d'approvisionnement stricte, en n’achetant que des biocarburants de deuxième génération n'entrant pas en concurrence avec la chaine d'alimentation humaine ou animale, certifié RSB ou ISCC pour sa durabilité.

Les SAF permettent une réduction d’au moins 75%, et jusqu’à 90%, des émissions de CO₂ sur l'ensemble du cycle de vie du carburant, en comparaison à leur équivalent fossile.

« Les SAF contribuent à la fois à la transition énergétique de nos clients du secteur aérien mais également à la transition industrielle de nos raffineries. Ils constituent donc une véritable filière d’avenir ‘gagnant-gagnant’ pour l’industrie et l’aviation », a déclaré Patrick Pouyanné, Président Directeur-General de TotalEnergies. « Depuis 10 ans, nous sommes pionniers et avons investi dans des bioraffineries et unités de production de SAF en France et dans le développement de coprocessing dans nos raffineries. Forts de ces réussites industrielles, nous entendons poursuivre cette dynamique en Europe et dans le monde ».

« La sécurisation des volumes de carburant d’aviation plus durable nécessaires à notre décarbonation est un enjeu majeur. Cet accord avec TotalEnergies est une étape de plus dans ce sens, et une illustration de notre soutien de longue date au développement d’une filière de production de SAF en France et en Europe. Disposer d’une filière solide, à même de répondre aux besoins de l’industrie, est un enjeu de souveraineté et d’indépendance énergétique de premier plan pour l’Europe », a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.

Un partenariat de longue date entre TotalEnergies et Air France-KLM

Le groupe Air France-KLM et TotalEnergies collaborent depuis 10 ans dans l'expérimentation puis l’utilisation de SAF. Ce partenariat a débuté en 2014 avec la « Lab Line for the Future », une expérimentation de deux ans durant laquelle 78 vols Air France entre Paris-Orly et Toulouse, et entre Paris-Orly et Nice ont été alimentés avec 10% de SAF fourni par TotalEnergies.

En janvier 2020, TotalEnergies et Air France ont participé, aux côtés de Safran et de Suez, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le gouvernement français pour l’émergence d’une filière française de production de SAF.

Depuis 2022, TotalEnergies fournit du SAF aux compagnies du Groupe Air France-KLM en France, au titre du mandat français d’incorporation.

Une production française et européenne de SAF

TotalEnergies investit massivement et multiplie les projets de production de SAF en France et en Europe :

À Grandpuits : TotalEnergies transforme le site en plateforme zéro pétrole avec un investissement de 400 millions €. Majoritairement tourné dans la production de SAF issus de l’économie circulaire, Grandpuits sera en mesure d’en produire 210 000 tonnes dès 2025 et 75 000 tonnes supplémentaire d’ici 2027.

TotalEnergies transforme le site en plateforme zéro pétrole avec un investissement de 400 millions €. Majoritairement tourné dans la production de SAF issus de l’économie circulaire, Grandpuits sera en mesure d’en produire 210 000 tonnes dès 2025 et 75 000 tonnes supplémentaire d’ici 2027. En Normandie : TotalEnergies a démarré la production de SAF dans sa raffinerie de Gonfreville. TotalEnergies prévoit d’augmenter la production en 2025 pour atteindre jusqu’à 160 000 tonnes par an.

TotalEnergies a démarré la production de SAF dans sa raffinerie de Gonfreville. TotalEnergies prévoit d’augmenter la production en 2025 pour atteindre jusqu’à 160 000 tonnes par an. À La Mède : TotalEnergies a investi 340 millions € pour transformer sa raffinerie en bioraffinerie. TotalEnergies a investi 70 millions € supplémentaire en 2024 pour traiter jusqu’à 100% de déchets issus de l’économie circulaire et produire des SAF dès 2025. Depuis 2021, le biodiésel produit à La Mède permet déjà la production de SAF dans l’usine TotalEnergies d’Oudalle près du Havre.

Dans ses autres raffineries européennes TotalEnergies étudie la production de SAF dès 2025.

