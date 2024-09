NetApp unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS zur Verbesserung Cloud-basierter Datendienste

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute den Ausbau seiner zehnjährigen Beziehung mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, um gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, Geschäftswachstum und Innovation im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) kontinuierlich voranzutreiben. Die Unterzeichnung einer neuen strategischen Kooperationsvereinbarung (SCA) beruht auf dem Wunsch, gemeinsame Kunden zu unterstützen, indem generative KI-Arbeiten beschleunigt, Transaktionen vereinfacht und wertvolle CloudOps-Möglichkeiten eröffnet werden.

NetApp und AWS arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen, um gemeinsam Innovationen für Tausende von Kunden weltweit voranzutreiben. In dieser Zeit hat NetApp mehr als ein Dutzend AWS-Kompetenzen erworben, darunter die Kompetenzen Fertigungs- und Industriesoftware, Finanzdienstleistungstechnologie und Cloud-Betriebssoftware. AWS-Kompetenzen dienen AWS-Partnern als Beleg für nachgewiesene technische AWS-Expertise und nachgewiesenen Kundenerfolg. NetApp ist der einzige Enterprise-Storage-Anbieter mit einem First-Party-Datenspeicherdienst, der nativ auf AWS basiert – mit Amazon FSx for NetApp ONTAP®. Dieser Dienst erschließt Kunden das Beste der Cloud, indem er das branchenführende Datenmanagement-Betriebssystem auf AWS bereitstellt. Die Innovation zwischen NetApp und AWS bietet Kunden eine starke technologische Grundlage für cloudbasierte Daten- und Betriebsdienste, die sie darauf vorbereitet, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern. NetApp unterstützt auch den Betrieb von Cloud-Infrastrukturumgebungen, einschließlich AWS, mit CloudOps-Lösungen wie Spot by NetApp, NetApp Cloud Insights und Instaclustr by NetApp. Diese Lösungen kombinieren maschinelles Lernen (ML) und Analytik, um Vorgänge in der Cloud zu vereinfachen, zu automatisieren und zu optimieren. So können Kunden Kosten senken, ihre Daten sichern und das Beste aus ihren Cloud-Investitionen herausholen.

„Mit NetApp Cloud-Lösungen auf AWS behalten unsere Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten in ihrer gesamten Hybrid-Cloud-Umgebung und profitieren gleichzeitig von der branchenführenden Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Leistung von AWS“, sagte Ashish Dhawan, Senior Vice President of Cloud Sales bei NetApp. „Das alles ist möglich, weil unsere Entwicklungsteams so gut aufeinander abgestimmt sind. Gemeinsam helfen NetApp und AWS den Kunden, ihr Geschäftswachstum und ihre Innovationskraft kontinuierlich zu stärken, indem datenreiche Erfahrungen durch Workload-Migration und Bereitstellung neuer Anwendungen auf AWS geliefert werden.“

Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen NetApp und AWS ergeben sich für Kunden folgende Vorteile:

Beschleunigung generativer KI-Arbeiten : Diese SCA wird generative KI-Arbeiten beschleunigen und Kunden dabei helfen, Geschäftswachstum und Innovation kontinuierlich voranzutreiben, indem datenreiche Erfahrungen durch Workload-Migration und Bereitstellung neuer Anwendungen auf AWS geliefert werden. NetApp hat kürzlich die BlueXP-Workload-Fabrik freigegeben, um Kunden dabei zu helfen, ONTAP über Amazon Bedrock mit Foundation Models (FMs) zu verbinden und ihre lokale Datenverwaltungsstruktur für die Erstellung generativer KI-Anwendungen zu erweitern. AWS und NetApp haben außerdem eine Referenzarchitektur-Anleitung veröffentlicht, mit der Kunden proprietäre Unternehmensdaten auf FSx for ONTAP in generative KI-Pipelines integrieren können, indem sie Retrieval-Augmented Generation (RAG) und APIs für Amazon Bedrock verwenden, was eine sichere, leistungsstarke Nutzung mit Foundation Models ermöglicht. Die Zusammenarbeit zwischen AWS und NetApp vereinfacht, beschleunigt und ermöglicht die Generierung einzigartiger, qualitativ hochwertiger und äußerst relevanter Dateneinblicke. Instaclustr von NetApp verwaltet Open-Source-Vektordatenbanken, eine entscheidende Komponente für die Bereitstellung schneller und genauer Ergebnisse in RAG-Architekturen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen AWS und NetApp bei diesen erweiterten Workloads können Kunden mit RAG einfacher und schneller die in ihren Daten verborgenen Werte ausschöpfen.

: Diese SCA ermöglicht erhöhte Käufe im AWS Marketplace, insbesondere für NetApp CloudOps-Lösungen, um Prozesse für Kunden zu optimieren. Darüber hinaus können Kunden damit leichter technische Konzeptnachweise implementieren, um besser beurteilen zu können, wie NetApp-Lösungen auf AWS ihren Betrieb am besten unterstützen. Bereitstellung wertvoller CloudOps-Features: Diese SCA verbessert die Position von NetApp als vertrauenswürdiger Anbieter von CloudOps-Lösungen für AWS-Umgebungen. Investitionen von AWS ermöglichen es NetApp, Lösungen zur Kosten- und Leistungsoptimierung über den AWS Marketplace besser zu positionieren und bereitzustellen. Die enge Beziehung von NetApp zu AWS zeigt Kunden, dass sie darauf vertrauen können, dass sich NetApp-Lösungen nahtlos in ihre Cloud-Operationen integrieren lassen und ihnen helfen, ihre Ziele hinsichtlich Performance, Schutz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit ihrer Workloads und Daten zu erreichen.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.