NetApp與AWS簽署策略性合作協議以強化雲端資料服務

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布擴大與Amazon Web Services (AWS)長達十年的合作關係，以協助共同客戶在人工智慧(AI)時代持續推動業務成長和創新。簽署新的策略性合作協議(SCA)是基於透過加速生成式AI工作、簡化交易和提供CloudOps價值來使共同客戶受惠的承諾。

NetApp和AWS已合作長達十多年，共同為全球數千家客戶加速創新。在此期間，NetApp已獲得十多項AWS能力認證，包括製造和工業軟體、金融服務技術和雲端營運軟體能力。AWS能力認證可證明AWS合作夥伴具備經證實的AWS技術專長和客戶成功經驗。NetApp是唯一一家在AWS上使用Amazon FSx for NetApp ONTAP®原生建構第一方資料儲存服務的企業儲存供應商，該服務透過在AWS上提供業界領先的資料管理作業系統來為客戶釋放雲端技術的最佳潛力。NetApp和AWS之間的創新為客戶提供了雲端資料和營運服務的強大技術基礎，使他們能夠為克服目前和未來的挑戰做好準備。NetApp還透過Spot by NetApp、NetApp Cloud Insights和Instaclustr by NetApp等CloudOps解決方案支援雲端基礎設施環境（包括AWS）的營運。這些解決方案將機器學習(ML)和分析相結合，以簡化、自動化和最佳化雲端營運，從而協助客戶降低成本、保護資料並充分利用其雲端投資。

NetApp雲端銷售資深副總裁Ashish Dhawan表示：「借助AWS上的NetApp雲端解決方案，我們的客戶可以保持對整個混合雲端環境中資料的完全掌控，同時受惠於AWS業界領先的可擴展性、資料可用性、安全性和效能。我們的工程團隊是如此齊心協力，才使這一切成為可能。NetApp和AWS共同透過在AWS上移轉工作負載和部署新應用程式來提供資料豐富的體驗，從而協助客戶持續推動業務成長和創新。」

NetApp和AWS擴大合作將使客戶在以下方面受惠：

加速生成式AI工作 ：該策略性合作協議將加速生成式AI工作，透過在AWS上移轉工作負載和部署新應用程式來提供資料豐富的體驗，從而協助客戶持續推動業務成長和創新。NetApp最近推出了BlueXP工作負載工廠，以協助客戶透過Amazon Bedrock連接ONTAP與基礎模型(FM)，並擴展其內部資料資產以建構生成式AI應用程式。AWS和NetApp還發表了參考架構指南，使客戶能夠使用檢索強化生成(RAG)和適用於Amazon Bedrock的API，將FSx for ONTAP上的專有企業資料整合到生成式AI研發產品線中，從而實現基礎模型的安全、高效能使用。AWS和NetApp之間的合作有助於簡化、加速並生成獨特、高品質且高度相關的資料洞察。NetApp旗下的Instaclustr管理開放原始碼向量資料庫，這是在RAG架構中提供快速準確結果的關鍵元件。AWS和NetApp在這些先進工作負載上的密切合作使客戶能夠更輕鬆、更快速地使用RAG從其資料中釋放價值。

：該策略性合作協議將加速生成式AI工作，透過在AWS上移轉工作負載和部署新應用程式來提供資料豐富的體驗，從而協助客戶持續推動業務成長和創新。NetApp最近推出了BlueXP工作負載工廠，以協助客戶透過Amazon Bedrock連接ONTAP與基礎模型(FM)，並擴展其內部資料資產以建構生成式AI應用程式。AWS和NetApp還發表了參考架構指南，使客戶能夠使用檢索強化生成(RAG)和適用於Amazon Bedrock的API，將FSx for ONTAP上的專有企業資料整合到生成式AI研發產品線中，從而實現基礎模型的安全、高效能使用。AWS和NetApp之間的合作有助於簡化、加速並生成獨特、高品質且高度相關的資料洞察。NetApp旗下的Instaclustr管理開放原始碼向量資料庫，這是在RAG架構中提供快速準確結果的關鍵元件。AWS和NetApp在這些先進工作負載上的密切合作使客戶能夠更輕鬆、更快速地使用RAG從其資料中釋放價值。 簡化交易 ：該策略性合作協議將增加AWS Marketplace，尤其是NetApp CloudOps解決方案的購買量，從而簡化客戶的流程。它還將使客戶能夠更輕鬆地實施技術概念驗證，以評估AWS上的NetApp解決方案可以如何支援其營運。

：該策略性合作協議將增加AWS Marketplace，尤其是NetApp CloudOps解決方案的購買量，從而簡化客戶的流程。它還將使客戶能夠更輕鬆地實施技術概念驗證，以評估AWS上的NetApp解決方案可以如何支援其營運。 提供CloudOps價值：該策略性合作協議更好地將NetApp定位為適用於AWS環境的CloudOps解決方案的可信供應商。來自AWS的投資使NetApp能夠透過AWS Marketplace更好地定位和提供成本和效能最佳化解決方案。NetApp與AWS的密切關係向客戶顯示，他們可以相信NetApp解決方案將順暢整合到他們的雲端營運中，並協助他們實現其工作負載和資料的效能、保護、可擴展性和可用性目標。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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