AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Sura Re Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb” (Buena) a Sura Re Ltd. (Sura Re) (Bermuda). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Sura Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Sura Re es una reaseguradora cautiva de Suramericana S.A. (Sura), un grupo asegurador colombiano que pertenece al 81.1% a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. La compañía se estableció en Bermuda como aseguradora de Clase 3A en diciembre de 2015 y en abril de 2022 obtuvo aprobación del regulador para operar también con una licencia de asegurador clase C. El objetivo principal de Sura Re es participar en riesgos del segmento de daños suscritos por las filiales de Sura en América Latina (Chile, Colombia, México, Panamá y República Dominicana). AM Best reconoce la mayor relevancia que Sura Re busca conseguir en la estrategia regional del grupo; la cual comienza a reflejarse en su mayor alcance geográfico.

AM Best evalúa la fortaleza de balance de la compañía como muy fuerte, dado que su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, como la mide el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), es más que adecuada para los riesgos que la compañía tiene. Durante 2023, los requerimientos de capital reflejaron un mayor riesgo por prima a medida que la compañía implementa su estrategia y retiene una porción mayor de sus riesgos; en adelante, AM Best espera que los requerimientos de capital crezcan debido a un mayor despliegue de su capital mientras mantiene su actual nivel de capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. La gestión de activos y pasivos de la compañía sigue una política de inversión muy conservadora, centrada en mantener la liquidez para cubrir sus obligaciones en términos de plazo y divisas. Además, debido al respaldo total del equipo de expertos y administración por parte de Sura, AM Best considera que el ERM de la compañía es apropiado.

A diciembre de 2023, la compañía reportó una ganancia anual neta positiva por quinto año consecutivo desde su creación. El desempeño operativo fue impulsado por los resultados técnicos, gracias a las buenas prácticas de suscripción, y el continuo ingreso por comisiones. AM Best permanece atento a las condiciones macroeconómicas y su impacto en los resultados de inversión de la compañía. La naturaleza cautiva de la compañía dentro de uno de los grupos aseguradores más grandes en América Latina proporciona flexibilidad en términos de crecimiento y riesgo de primas para administrar de manera eficiente su posición de capital y rendimientos en el futuro. Por lo tanto, AM Best considera que el desempeño operativo es adecuado para las calificaciones actuales.

Podrían llevarse a cabo acciones negativas de calificación si la compañía no alcanza sus objetivos de desempeño financiero, con resultados que impacten el capital y, por lo tanto, su capitalización ajustada por riesgos, debido a decisiones empresariales, relevancia para su grupo financiero o a condiciones macroeconómicas deterioradas. No se esperan acciones positivas de calificación en el corto plazo; sin embargo, podrían ocurrir si Sura Re es capaz de seguir fortaleciendo su capitalización ajustada por riesgos mientras continúa tomando riesgos de manera prudente.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.