Ingram Micro作為Elastic的授權經銷商擴展AI企業 解決方案的覆蓋範圍

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ingram Micro今天宣布與Search AI公司Elastic建立新的合作關係。Ingram Micro現已成Elastic的授權經銷商，將向新加坡、馬來西亞、汶萊、香港、臺灣、澳門、中國大陸和南亞區域合作聯盟等地區經銷Elastic Search AI平台以及搜尋、可觀測性和安全解決方案。

此次合作使Ingram Micro能夠獲得Elastic的本地技術支援、量身定製的解決方案和培訓服務，以協助加速Elastic Search AI平台和解決方案的部署。

Ingram Micro執行副總裁兼亞太地區集團總裁Diego Utge表示：「多年來，我們開發了一個由雲端、本地和內建式解決方案組成的強大AI技術堆疊。隨著私人和公共部門對人工智慧的需求不斷成長，Ingram Micro致力於支援我們的合作夥伴和ISV生態系統，並幫助用户將AI無縫整合到他們的業務策略中。」

Elastic亞太區通路和聯盟副總裁Andrew Habgood表示：「Ingram Micro的廣泛影響力和對各個市場的深刻理解使其成為Elastic的理想選擇。Elastic Search AI平台與Ingram Micro的專業知識和市場佔有率相結合，將使該地區的客戶能夠利用生成式AI來進一步強化其組織內的網路安全、系統韌性和資訊發掘。」

Elastic的搜尋、可觀測性、安全和生成式AI解決方案可實現以下功能：

生成式AI： 使用領先的檢索增強生成(RAG)搜尋引擎加快將新體驗推向市場。

使用領先的檢索增強生成(RAG)搜尋引擎加快將新體驗推向市場。 搜尋： 用於搜尋大量結構化和非結構化資料以提取有價值的見解。

用於搜尋大量結構化和非結構化資料以提取有價值的見解。 可觀測性： 在最廣泛的資料來源中提供快速、語境化和智慧的可觀測性，在提高營運效率的同時降低成本，並提供統一的見解以加快解決問題的速度。

在最廣泛的資料來源中提供快速、語境化和智慧的可觀測性，在提高營運效率的同時降低成本，並提供統一的見解以加快解決問題的速度。 安全：使用由Search AI平台提供支援的AI驅動型安全分析來保護、調查和應對威脅。

關於Ingram Micro

Ingram Micro是面向全球資訊技術生態系統的技術公司。憑藉涵蓋全球近90%人口的能力，我們在全球IT銷售通路中發揮著至關重要的作用，將來自技術製造商和雲端服務提供者的產品和服務帶給高度多元化的B2B技術專家群體。透過我們的人工智慧數位平台Ingram Micro Xvantage™，我們在行業內開創性地提供了類似B2C的全面體驗，將硬體和雲端訂閱、個人化推薦、即時定價訂單追蹤和計費自動化整合在一起。我們還提供廣泛的技術服務，包括融資、專業行銷和生命週期管理，以及技術售前和售後專業支援。

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