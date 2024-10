Mindbreeze è un partner IA di Fabasoft Approve

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--Lo sviluppatore di software Fabasoft Approve sta ampliando il suo sistema di gestione dei documenti e della qualità (DMS/QMS) basato su cloud Approve con i servizi IA di Mindbreeze. I clienti attivi nel settore dell'ingegneria meccanica e degli impianti potranno beneficiare di un flusso intelligente di informazioni nella catena logistica ed evitare la perdita di know-how a causa di modifiche a livello di forza lavoro.

Il prodotto flessibile standard per il settore consente di mettere in comunicazione fornitori e clienti in un ambiente di dati comune. In tal modo la fornitura e l'elaborazione delle informazioni viene enormemente semplificata. L'IA fornisce informazioni contestuali per i processi di test automatici e di approvazione. In tal modo viene ridotto lo sforzo manuale e viene garantita l'efficienza e la tracciabilità lungo la catena logistica.

L'assistenza IA a portata di clic

"Con Approve forniamo assistenza IA a portata di clic. I nostri clienti possono accedere al supporto dell'intelligenza artificiale direttamente nei 'Rapporti di non conformità' secondo CAPA o '8D', senza la laboriosa attività di digitare le richieste", spiega Andreas Dangl, imprenditore e CEO di Fabasoft Approve GmbH. Il software fornisce quindi suggerimenti precisi per adottare azioni per la "gestione dei problemi" o aiuta a mettere insieme un team di esperti per correggere i difetti.

Mindbreeze analizza e collega le informazioni provenienti da una serie di diverse fonti di dati interni all'azienda, come i ticket di assistenza o i documenti tecnici. A seconda delle esigenze, Mindbreeze elabora i contenuti in viste personalizzate a 360 gradi, crea riassunti o fornisce risposte alle domande poste (chat con documenti). "In ambiti di applicazione specifici, l'intelligenza artificiale è già più potente ed efficiente degli esseri umani. In particolare, le attività che contengono modelli che possono essere appresi da un'intelligenza artificiale possono essere perfettamente automatizzate. In questo modo si liberano gli specialisti e si lascia loro il tempo di dedicarsi a compiti più importanti", spiega Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel white paper "AI in Practice: Intelligent Document and Quality Management for Industry" (IA nella pratica: gestione intelligente dei documenti e della qualità per il settore)

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un fornitore leader di soluzioni di gestione delle conoscenze basate sull'IA, con sedi in Europa e Nord America e una rete di partner globale. Mindbreeze InSpire utilizza l'IA generativa (GenAI) e altri metodi di intelligenza artificiale (IA) per aiutare le aziende ad analizzare, comprendere e mettere in rete in modo efficiente le informazioni fondamentali per il business.

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH è un produttore europeo di software di gestione dei documenti e della qualità (DMS/QMS) per il settore industriale. Grazie alla semplice adattabilità tramite no-code/low-code, i requisiti specifici del cliente possono essere implementati in pochissimo tempo. I processi interaziendali mettono in collegamento tra loro i partner di progetto interni ed esterni su una piattaforma comune e, con il supporto dell'IA, mappano digitalmente l'intero ciclo di vita delle informazioni per i prodotti industriali. Numerose grandi aziende internazionali del settore meccanico e impiantistico si affidano al prodotto cloud-based Approve su Fabasoft PROCECO come ambiente di dati condiviso nella loro strategia di digitalizzazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sala stampa di Fabasoft Approve, www.fabasoft.com/approve, oppure seguendoci su LinkedIn e Twitter @Fabasoft.

