Ingram Micro作为Elastic的授权分销商扩展AI企业 解决方案的覆盖范围

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ingram Micro今天宣布与Search AI公司Elastic建立新的合作关系。Ingram Micro现已成为Elastic的授权分销商，将向新加坡、马来西亚、文莱、中国大陆、香港、台湾、澳门、和南亚区域合作联盟等地区分销Elastic Search AI平台以及搜索、可观测性和安全解决方案。

此次合作使Ingram Micro能够获得Elastic的本地技术支持、量身定制的解决方案和培训服务，以帮助加速Elastic Search AI平台和解决方案的部署。

Ingram Micro执行副总裁兼亚太区集团总裁Diego Utge表示：「多年来，我们开发了一个由云端、本地和嵌入式解决方案组成的强大AI技术栈。随着私营和公共部门对人工智能的需求不断增长，Ingram Micro致力于支持我们的合作伙伴和ISV生态系统，并帮助最终用户将AI无缝集成到他们的业务战略中。」

Elastic亚太区渠道和联盟副总裁Andrew Habgood表示：「Ingram Micro的广泛影响力和对各个市场的深刻理解使其成为Elastic的理想选择。Elastic Search AI平台与Ingram Micro的专业知识和市场覆盖率相结合，将使该地区的客户能够利用生成式AI来进一步加强其组织内的网络安全、系统弹性和信息发现。」

Elastic的搜索、可观测性、安全和生成式AI解决方案可实现以下功能：

生成式AI： 使用领先的检索增强生成(RAG)搜索引擎加快将新体验推向市场。

使用领先的检索增强生成(RAG)搜索引擎加快将新体验推向市场。 搜索： 用于搜索大量结构化和非结构化数据以提取有价值的见解。

用于搜索大量结构化和非结构化数据以提取有价值的见解。 可观测性： 在最广泛的数据源中提供快速、语境化和智能的可观测性，在提高运营效率的同时降低成本，并提供统一的洞察以加快解决问题的速度。

在最广泛的数据源中提供快速、语境化和智能的可观测性，在提高运营效率的同时降低成本，并提供统一的洞察以加快解决问题的速度。 安全：使用由Search AI平台提供支持的AI驱动型安全分析来保护、调查和响应威胁。

关于Ingram Micro

Ingram Micro是面向全球信息技术生态系统的领先技术公司。凭借覆盖全球近90%人口的能力，我们在全球IT销售渠道中发挥着至关重要的作用，将来自技术制造商和云服务提供商的产品和服务带给高度多元化的B2B技术专家群体。通过我们的人工智能数字平台Ingram Micro Xvantage™，我们在行业内开创性地提供了类似B2C的全面体验，将硬件和云订阅、个性化推荐、即时定价订单跟踪和计费自动化整合在一起。我们还提供广泛的技术服务，包括融资、专业营销和生命周期管理，以及技术售前和售后专业支持。

如需了解更多信息，请访问www.ingrammicro.com。

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