TELUS Digital正式推出全球品牌重塑計畫

TELUS Digital Experience (TELUS Digital)已正式啟動其全球品牌重塑計畫，從TELUS International轉換到TELUS Digital。新名稱反映了公司致力於在為客戶提供的每項服務中提供數位優先的體驗，確保數位、人工智慧和人類互動的順暢整合，進而實現客戶旅程和員工體驗的最佳化。

TELUS Digital Experience (TELUS Digital)已正式啟動其全球品牌重塑計畫，從TELUS International轉換到TELUS Digital。新名稱反映了公司致力於在為客戶提供的每項服務中提供數位優先的體驗，確保數位、人工智慧和人類互動的順暢整合，進而實現客戶旅程和員工體驗的最佳化。

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (NYSE and TSX: TIXT)今天正式啟動其全球品牌重塑計畫，從TELUS International轉換到TELUS Digital。新名稱反映了公司致力於在為客戶提供的每項服務中提供數位優先的體驗，確保數位、人工智慧和人類互動的順暢整合，進而實現客戶旅程和員工體驗的最佳化。

TELUS Digital的品牌重塑緊隨8月2日宣布的領導層任命：Jason Macdonnell被任命為TELUS Digital代理執行長兼TELUS Digital客戶體驗總裁，Tobias Dengel被任命為TELUS Digital解決方案總裁。這兩個緊密相關的職務任命於9月3日正式生效。Jason負責客戶服務、客戶忠誠度、成本效益以及卓越數位化轉型；Tobias則專注推進公司的數位化和生成式人工智慧(GenAI)策略，以在數位化、GenAI和AI建模業務領域提供一流解決方案。

TELUS Digital客戶體驗總裁Jason Macdonnell表示：「自2005年公司成立以來，在向TELUS Digital發展的整個過程中，我們憑藉自身的技術能力和專業知識，以及我們團隊的勇氣和奉獻精神，不斷提升我們在全球客戶體驗產業的領導地位，並成為全球最大、最具顛覆性的品牌值得信賴的合作夥伴。今天正式更名為TELUS Digital，使我們的公司名稱與我們現有和未來的全方位創新解決方案更加緊密地結合在一起，從而提升端對端客戶體驗、解決業務挑戰、降低風險、保護個人安全並推動持續進步。」

TELUS Digital已準備好把握AI相關收入成長的動力

TELUS Digital的策略仍以積極擁抱最新技術為堅實基礎。該公司持續擴大AI相關業務，2024年上半年，該業務對其整體收入的貢獻率約為15%，較去年同期成長13%。該公司提供的產品包括AI資料解決方案，用於訓練、測試、驗證和完善機器學習、自然語言處理和電腦視覺演算法；前端數位設計，用於重新構想使用者體驗/使用者介面；以及數位顧問服務，用於推進從構思到工作原型的尖端AI使用案例。

4月，該公司推出了Fuel iX。這是一個先進的GenAI引擎，旨在加快數位化轉型，推動取得有影響力的成果，同時提供更高的營運效率、可擴充性和有價值的見解。隨後於7月推出的Fuel EX是一款由Fuel iX驅動的員工生產力和知識搜索應用程式，進一步彰顯了公司能夠持續打造最先進的解決方案，滿足現代企業不斷變化的需求。

TELUS Digital解決方案總裁Tobias Dengel表示：「我們在客戶體驗產業擁有獨特的優勢，因為我們在數位設計與開發、AI資料服務和以人為本的客戶體驗方面擁有高度整合的綜合能力，這些能力可根據客戶的具體要求量身打造，並在整個客戶旅程中交織在一起。重要的是，身為數位經濟中負責任的領導者，我們深知必須超越業務本身，關注AI和其他變革性技術帶來的更廣泛且持久的影響。我們明白，工作方式與工作內容同樣重要，因此公司優先推行了健全的治理機制。這些機制是團隊成員的共同責任，有助於確保我們的決策以人為本，行動體現公司始終如一的關懷文化，這也是本公司企業文化的核心要素。」

做為今天重塑TELUS Digital品牌的一部分，公司還公布了其Humanity-in-the-loop原則。這些原則為公司及其團隊成員提供了堅實的基礎，以指導其負責任地進行AI設計、實施、部署和管理，同時保持靈活性，以適應AI的不斷發展、其新興使用案例以及世界各地的立法方式。

屢獲殊榮並不斷獲得全球肯定

TELUS Digital獲得了眾多獎項、排行榜排名和第三方肯定，協助鞏固了多年來其做為全球頂尖產業領導者的地位。公司最近獲得的榮譽包括：

更名為TELUS Digital不包括更改公司的法定名稱或交易代碼(TIXT)。如欲瞭解有關TELUS Digital的更多資訊，並瞭解其服務範圍和解決方案，請造訪：telusdigital.com 。

關於TELUS Digital

TELUS Digital (NYSE & TSX: TIXT)為客戶和員工打造獨特而持久的體驗，並推動經得起時間考驗的、適用於未來需求的數位化轉型。我們是品牌背後的力量。我們的全球團隊成員既是客戶產品和服務的熱情代言人，也是具有遠見卓識的技術專家，他們堅定致力於提升客戶的終端體驗、解決業務挑戰、降低風險並推動持續創新。我們的能力組合涵蓋數位客戶體驗和數位解決方案，包括數位IT服務（如雲端解決方案和AI驅動的自動化）、信任和安全服務、AI資料解決方案（包括電腦視覺方面的專業知識）以及前端數位設計和顧問服務。Fuel iX是TELUS Digital的專有GenAI引擎，是我們創新的核心，可協助企業快速、安全、負責任地跨多個環境、應用程式和雲端將其GenAI試點推進到工作原型和大規模生產。

TELUS Digital以目標為動力，利用技術、人類智慧和同情心，在我們全球營運所在的地區推動取得顯著成果，並建立包容、繁榮的社群。在我們的Humanity-in-the-loop原則的指導下，我們採取負責任的方式開發和部署變革性技術，積極主動地考慮和解決我們的工作所產生的廣泛影響。瞭解更多資訊：telusdigital.com

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