TELUS Digital正式推出全球品牌重塑计划

TELUS Digital Experience (TELUS Digital)已正式启动其全球品牌重塑计划，从TELUS International过渡到TELUS Digital。新名称反映了公司致力于在为客户提供的每项服务中提供数字优先的体验，确保数字、人工智能和人类互动的无缝整合，进而优化客户旅程和员工体验。

TELUS Digital Experience (TELUS Digital)已正式启动其全球品牌重塑计划，从TELUS International过渡到TELUS Digital。新名称反映了公司致力于在为客户提供的每项服务中提供数字优先的体验，确保数字、人工智能和人类互动的无缝整合，进而优化客户旅程和员工体验。

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (NYSE and TSX: TIXT)今天正式启动其全球品牌重塑计划，从TELUS International过渡到TELUS Digital。新名称反映了公司致力于在为客户提供的每项服务中提供数字优先的体验，确保数字、人工智能和人类互动的无缝整合，进而优化客户旅程和员工体验。

TELUS Digital的品牌重塑紧随8月2日宣布的领导层任命：Jason Macdonnell被任命为TELUS Digital代理首席执行官兼TELUS Digital客户体验总裁，Tobias Dengel被任命为TELUS Digital解决方案总裁。这两个紧密相关的职务任命于9月3日正式生效。Jason负责客户服务、客户忠诚度、成本效益以及卓越数字化转型；Tobias则专注推进公司的数字化和生成式人工智能(GenAI)战略，以在数字化、GenAI和AI建模业务领域提供一流解决方案。

TELUS Digital客户体验总裁Jason Macdonnell表示：“自2005年公司成立以来，在向TELUS Digital发展的整个过程中，我们凭借自身的技术能力和专业知识，以及我们团队的勇气和奉献精神，不断提升我们在全球客户体验行业的领导地位，并成为全球最大、最具颠覆性的品牌值得信赖的合作伙伴。今天正式更名为TELUS Digital，使我们的公司名称与我们现有和未来的全方位创新解决方案更加紧密地结合在一起，从而提升端到端客户体验、解决业务挑战、降低风险、保护个人安全并推动持续进步。”

TELUS Digital已准备好把握AI相关收入增长的势头

TELUS Digital的战略仍以积极拥抱最新技术为坚实基础。该公司持续扩大AI相关业务，2024年上半年，该业务对其整体收入的贡献率约为15%，同比增长13%。该公司提供的产品包括AI数据解决方案，用于训练、测试、验证和完善机器学习、自然语言处理和计算机视觉算法；前端数字设计，用于重新构想用户体验/用户界面；以及数字咨询服务，用于推进从构思到工作原型的尖端AI用例。

4月，该公司推出了Fuel iX。这是一个先进的GenAI引擎，旨在加快数字化转型，推动取得有影响力的成果，同时提供更高的运营效率、可扩展性和有价值的见解。随后于7月推出的Fuel EX是一款由Fuel iX驱动的员工生产力和知识搜索应用程序，进一步彰显了公司能够持续打造最先进的解决方案，满足现代企业不断变化的需求。

TELUS Digital解决方案总裁Tobias Dengel表示：“我们在客户体验行业拥有独特的优势，因为我们在数字设计与开发、AI数据服务和以人为本的客户体验方面拥有高度整合的综合能力，这些能力可根据客户的具体要求量身定制，并在整个客户旅程中交织在一起。重要的是，作为数字经济中负责任的领导者，我们深知必须超越业务本身，关注AI和其他变革性技术带来的更广泛且持久的影响。我们明白，工作方式与工作内容同样重要，因此公司优先推行了健全的治理机制。这些机制是团队成员的共同责任，有助于确保我们的决策以人为本，行动体现公司始终如一的关怀文化，这也是我司企业文化的核心要素。”

作为今天重塑TELUS Digital品牌的一部分，公司还公布了其Humanity-in-the-loop原则。这些原则为公司及其团队成员提供了坚实的基础，以指导其负责任地进行AI设计、实施、部署和管理，同时保持灵活性，以适应AI的不断发展、其新兴用例以及世界各地的立法方式。

屡获殊荣并不断获得全球认可

TELUS Digital获得了众多奖项、榜单排名和第三方认可，帮助巩固了多年来其作为全球顶级行业领导者的地位。公司最近获得的荣誉包括：

更名为TELUS Digital不包括更改公司的法定名称或交易代码(TIXT)。如需了解有关TELUS Digital的更多信息，并了解其服务范围和解决方案，请访问：telusdigital.com 。

关于TELUS Digital

TELUS Digital (NYSE & TSX: TIXT)为客户和员工打造独特而持久的体验，并推动经得起时间考验的、面向未来的数字化转型。我们是品牌背后的力量。我们的全球团队成员既是客户产品和服务的热情代言人，也是具有远见卓识的技术专家，他们坚定致力于提升客户的终端体验、解决业务挑战、降低风险并推动持续创新。我们的能力组合涵盖数字客户体验和数字解决方案，包括数字IT服务（如云解决方案和AI驱动的自动化）、信任和安全服务、AI数据解决方案（包括计算机视觉方面的专业知识）以及前端数字设计和咨询服务。Fuel iX是TELUS Digital的专有GenAI引擎，是我们创新的核心，可帮助企业快速、安全、负责任地跨多个环境、应用程序和云将其GenAI试点推进到工作原型和大规模生产。

TELUS Digital以目标为动力，利用技术、人类智慧和同情心，在我们全球运营所在的地区推动取得显著成果，并创建包容、繁荣的社区。在我们的Humanity-in-the-loop原则的指导下，我们采取负责任的方式开发和部署变革性技术，积极主动地考虑和解决我们的工作所产生的广泛影响。了解更多信息：telusdigital.com

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