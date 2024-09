Bidgely rivela la nuova integrazione GenAI per la premiata piattaforma UtilityAI e gestione intelligente dell'energia

Bidgely's new GenAI integration includes a series of secure and scalable product rollouts that make energy management more intelligent and intuitive. (Graphic: Business Wire)

LOS ALTOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha introdotto una nuova integrazione di IA generativa (GenAI) nella sua premiata UtilityAI Platform, offrendo alle aziende di servizi e ai loro clienti esperienze ancora più intelligenti e intuitive per la gestione energetica. L'introduzione di una serie di nuovi prodotti scalabili consentirà risposte autonome a richieste di informazioni per risultati più rapidi che ridefiniranno le conoscenze fornite dai dati e l'implementazione di programmi dei servizi. Questo comprende nuove interfacce di esperienze dei consumatori, pianificazione di simulazioni per risorse energetiche distribuite (DER, distributed energy resources) e alternative senza fili (NWA, non-wire alternatives), profilazione e targeting dei carichi, riepiloghi di dati e altro.

“Da più di dieci anni, UtilityAI di Bidgely si è dimostrata incredibilmente efficiente nell'utilizzare il valore dei dati forniti dai contatori intelligenti. La nostra nuova integrazione GenAI è la prossima fase critica nel consentire alle società di servizi di migliorare ulteriormente la loro agilità, approfondire il coinvolgimento dei clienti e ottimizzare le risorse come mai prima d'ora”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “Con Bidgely, le società di servizi non sono pronte a sopravvivere il futuro, sono attrezzate per guidarlo”.

Le soluzioni GenAI di Bidgely sono progettato per aiutare le società di servizi ad affrontare le loro iniziative più urgenti, soprattutto le sempre più frequenti congestioni delle reti e la necessità di implementare soluzioni NWA mirate; la decarbonizzazione attraverso l'elettrificazione delle abitazioni e l'assistenza ai proprietari di abitazioni per ridurre i costi delle bollette e l'impatto ambientale.

“Le società di servizi sono pronte a sostenere i propri clienti nei percorsi per aumentare l'efficienza energetica e diventare consulenti energetici fidati. Per farlo, un numero sempre maggiore di gestori energetici stanno utilizzando analisi dei consumi per coinvolgere i clienti con nuovi servizi, e oltre il 50 percento di essi intende investire in risposta comportamentale alla domanda”, ha spiegato Gaia Gallotti, direttrice associata della ricerca, IDC Energy Insights. “Per ottimizzare il successo dei loro programmi di energia sostenibile, le società di servizi dovranno investire in strumenti GenAI per soddisfare la domanda dei propri clienti di prodotti, servizi e bundle personalizzati”.

Il nuovo aspetto dell'esperienza e dell'assistenza ai clienti

L'integrazione GenAI di Bidgely colma il divario tra i consumi energetici e i costi delle bollette mensili per i consumatori finali, migliorando significativamente la soddisfazione dei clienti, riducendo le chiamate di assistenza clienti e aumentando gli abbonamenti a programmi di servizi. I consumatori finali e i rappresentanti dell'assistenza clienti delle società di servizi avranno accesso a:

Assistenti per l'energia – un'interfaccia altamente interattiva che valuta immediatamente l'utilizzo di energia domestica, risponde alle richieste di informazione dei clienti e offre raccomandazioni personalizzate.

– un'interfaccia altamente interattiva che valuta immediatamente l'utilizzo di energia domestica, risponde alle richieste di informazione dei clienti e offre raccomandazioni personalizzate. Consulenti per l'energia – una soluzione personalizzata che consente ai clienti di assumere maggiore controllo delle proprie decisioni energetiche, modellando ad esempio l'impatto finanziario di acquistare un veicolo elettrico o di installare pannelli solari.

L'evoluzione della UtilityAI Platform di Bidgely semplificherà inoltre il percorso di gestione energetica dei clienti finali attraverso simulazioni generate dalla GenAI. Simulazioni di elettrificazione domestica, ad esempio, consentiranno di analizzare il profilo dei carichi di un cliente, completare una revisione energetica, simulare un aggiornamento e opportunità di risparmi e connetterà i consumatori a prodotti rilevanti, installatori e opzioni di finanziamento.

Gestione più intelligente della rete, più semplice

Per i pianificatori di reti di servizi, l'integrazione GenAI di Bidgely semplifica l'analisi di informazioni provenienti dai dati dei contatori per fornire un più rapido accesso alle informazioni e raccomandazioni per rendere più efficienti i processi decisionali. I pianificatori di reti avranno accesso a:

Assistenti di rete – un'interfaccia intuitiva, conversazionale che rende più facile la valutazione dei dati, l'analisi dei DER, il monitoraggio delle risorse di rete e delle tendenze chiave in superficie.

– un'interfaccia intuitiva, conversazionale che rende più facile la valutazione dei dati, l'analisi dei DER, il monitoraggio delle risorse di rete e delle tendenze chiave in superficie. Consulenti di rete – un prodotto di nuova generazione che consente ai pianificatori di rete di simulare scenari di rete complessi, realizzare NWA e piani di aggiornamento delle risorse, oltre a monitorare continuamente il progresso degli obiettivi di gestione delle reti.

L'integrazione di GenAI di Bidgely non solo traduce i dati di rete in conoscenze azionabili e facili da usare, ma offre anche ai pianificatori di rete un modo per verificare le strategie e gli investimenti di reti. Per alleviare le congestioni delle reti, ad esempio, le società di servizi possono condurre simulazioni sulle risorse di rete più trafficate per confrontare l'impatto di diverse NWA e opzioni di aggiornamento delle infrastrutture prima di implementare cambiamenti.

Per saperne di più sulle soluzioni GenAI appena lanciate da Bidgely, visitare bidgely.com/GenAI e registrarsi per il prossimo webinar di Bidgely, Empowering Utilities with GenAI: A Guide to Enhanced CX and Grid Management, qui.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS basata sull'intelligenza artificiale che velocizza un futuro con energia pulita consentendo a fornitori di energia e a consumatori di assumere decisioni correlate all'energia basandosi su dati. Basata sull'esclusiva tecnologia brevettata dell'azienda, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondite informazioni estremamente accurate e fruibili sull'energia utilizzata dagli utenti. La società attinge a tali informazioni per fornire consigli personalizzati a ogni singolo cliente, in base alla personalità e allo stile di vita specifici, agli attributi d'utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e ad altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resources) e della prospettiva del Grid Edge, Bidgely promuove l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per fotovoltaico solare, rilevamento dei veicoli elettrici, spostamento del carico comportamentale degli EV e ricarica gestita, furti di energia, previsioni del carico a breve termine, analisi della rete e progettazione delle tariffe TOU. L'analisi energetica di UtilityAI™ targata Bidgely garantisce un'approfondita visuale sulla generazione e sul consumo, per una miglior gestione dei picchi di carico e per la pianificazione della rete, oltre a fornire consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia e finanziamenti che superano i 75 milioni di dollari USA, collabora da tempo con più di 30 data scientist e porta la passione per l'IA ai fornitori di servizi di pubblica utilità per clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely all'indirizzo bidgely.com/blog.

