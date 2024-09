Crowdkeep e VEEA anunciam parceria estratégica para fornecer soluções gerenciadas de nuvem híbrida de borda habilitadas para IA para construção, saúde, logística e educação

NOVA YORK e WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A Crowdkeep, plataforma líder em Internet das Coisas (IoT) no rastreamento de ativos, pessoas e condições; e a Veea (NASDAQ: VEEA), pioneira no mercado de redes hiperconvergentes de multiacesso com cibersegurança orientada por IA, anunciaram sua parceria para integrar suas respectivas tecnologias em uma solução singular e personalizada para rastrear ativos, pessoas e condições em uma variedade de casos de uso, complementando uma infinidade de aplicações de borda, desenvolvidas pela Veea e seus parceiros do ecossistema, que juntos são executados na Veea Edge Platform.

Os recursos combinados da Crowdkeep e da Veea são oferecidas por meio de uma plataforma de computação em borda multiacesso habilitada por IA com conectividade 4G ou 5G, um gateway IoT e um backend em nuvem abrangente para gestão de dispositivos e aplicações, como também análise de dados associada, permitindo que as organizações mantenham visibilidade sobre funcionários, estudantes ou convidados em um local, gerenciem e rastreiem ativos valiosos junto com exibições visuais de fluxos de câmeras, notificações de eventos, taxas de utilização e análises de movimento com mapas de calor. A solução também oferece gerenciamento, monitoramento, programação ou automação de a) pontos finais IoT (por exemplo, câmeras, fechaduras inteligentes, detectores de disparos de arma ou detectores de vazamento), b) autorização de acesso e gestão de bloqueio, c) consumo de energia (por exemplo, iluminação, HVAC ou refrigeração), d) condições ambientais como qualidade do ar ou da água, e) ocupação (ou seja, com câmeras ou sensores de ocupação), f) conformidade, segurança (por exemplo, detecção de acidentes ou brigas com câmeras), g) saúde digital com alertas (ou seja, sensores e câmeras), h) manutenção preditiva, i) gerenciamento de conteúdo em cache ou formulários digitais na borda para privacidade, entrega segura quando em proximidade ou quando sensível à latência, j) check-outs inteligentes e k) displays digitais interativos com traduções de idiomas, entre muitas outras funcionalidades.

Com soluções otimizadas para construção, educação, saúde e logística, a plataforma combinada Crowdkeep-Veea apresenta recursos e aplicativos como rastreamento automatizado de presença, aprovações contínuas de folha de ponto, funcionalidades específicas do setor, como sistemas de resposta a emergências para escolas ou áreas perigosas com cercas geográficas para canteiros de obras com recursos de notificação que suportam acionadores de eventos para funções automatizadas, alarmes e todo conjunto de comunicações públicas ou privadas na borda.

O rastreamento automatizado de presença permite que os administradores rastreiem a presença de funcionários/alunos e agiliza o preenchimento da folha de ponto da equipe, enquanto o gerenciamento inteligente de ativos oferece a capacidade de rastrear a localização de todos os ativos valiosos, como laptops, ferramentas valiosas ou maquinário, com análise de uso alimentada por IA e um mecanismo de recomendação para alocação ideal de recursos pelos administradores e funcionários da escola. As integrações para monitoramento ambiental permitem que os administradores monitorem, detectem, controlem e/ou automatizem condições como incêndio ou fumo/vaping com notificações, temperatura, qualidade do ar e da água. A implementação da Veea do Containerized Portable Niagara Framework da Tridium permite casos de uso adicionais de gerenciamento de energia e de edifícios.

As soluções de resposta a emergências não apenas garantem conformidade com legislações recém-aprovadas, como a Lei de Alyssa, mas vão além, permitindo que os pais tenham acesso direto ao monitoramento de seus filhos com uma simples pulseira ou etiqueta em todos os momentos enquanto estiverem no campus. A tecnologia de rastreamento de pessoas da plataforma é suportada por uma rede IoT em malha, que triangula a localização do usuário por meio da etiqueta vestível com precisão em tempo real, garantindo as informações mais confiáveis para as autoridades em situações de emergência.

A plataforma combinada, com nós de computação distribuídos em uma rede de conectividade em malha multiacesso, é capaz de coletar enormes quantidades de dados de dispositivos conectados (por exemplo, dispositivos de usuários, câmeras e sensores), onde uma aplicação de aprendizado de máquina pode ser empregada para fazer previsões ou decisões baseadas em dados, com a fusão de lógica derivada dos dados coletados de diferentes sensores e câmeras. A IA de borda é entregue por meio de uma aplicação de visão computacional com a capacidade de interpretar e analisar fluxos de câmeras e imagens em time-lapse para transformá-los em insights acionáveis, detectando tanto anomalias quanto progresso, como também a localização e o comportamento dos trabalhadores no local de trabalho. Recursos mais complexos, como o raciocínio neural com gêmeos digitais, podem extrair eventos complexos e disparar alertas a partir dos dados capturados, por exemplo, para reconstruir estruturas de edifícios complexos e detectar desvios. As ofertas combinadas abrangem uma variedade de outros setores e verticais.

Para informações adicionais sobre as plataformas e a solução combinada da Crowdkeep e da Veea, acesse https://crowdkeep.com/ e https://www.veea.com/.

Sobre a Crowdkeep

A Crowdkeep é uma plataforma de Internet das Coisas (IoT) que capacita os usuários a tomar decisões rápidas e informadas sobre pessoas, ativos e condições em todo o local de trabalho. Criada com o desejo de introduzir uma plataforma IoT abrangente que permita um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, a Crowdkeep olha para o futuro com agilidade e confiança para ser pioneira em tecnologias que têm poder de permanência no mundo digital em constante evolução.

A Crowdkeep se orgulha de fazer parte de uma onda de tecnologias de transformação digital, que estão mudando a forma como empresas e organizações operam e tomam decisões. A Crowdkeep mira nas formas ineficazes e obsoletas de fazer as coisas e oferece aos clientes soluções econômicas que são menos complexas, fáceis de implantar e que levam a insights e análises inteligentes que ajudam o local de trabalho a se tornar mais produtivo e seguro. Saiba mais em crowdkeep.com.

Sobre a Veea

A Veea® torna a vida e o trabalho na borda mais simples e mais seguros. A Veea unificou a computação multilocatário, as comunicações multiprotocolo de multiacesso, o armazenamento de borda e as soluções de cibersegurança por meio de produtos totalmente integrados gerenciados na nuvem e na borda. O produto pioneiro de computação de borda multiacesso (MEC) da Veea, desenvolvido desde o início em um formato compacto, reúne a funcionalidade normalmente fornecida por qualquer combinação de servidores, dispositivos NAS (Network Attached Storage), roteadores, firewalls, pontos de acesso (APs) Wi-Fi, gateways de IoT, acesso sem fio 4G ou 5G e computação em nuvem (CC) por meio de vários hardwares, softwares e sistemas integrados e mantidos por profissionais de TI/OT. Em comparação com essas soluções, a Veea Edge Platform oferece capacidade de resposta dos aplicativos, reforça a cibersegurança, a privacidade dos dados e a consciência do contexto, e reduz os custos de transporte de dados, como também o custo total de propriedade, ao mesmo tempo em que facilita a instalação, as operações, o monitoramento e a manutenção das redes de borda. No coração dos produtos VeeaHub está um servidor Linux com um ambiente de software virtualizado de pilha completa para aplicativos nativos da nuvem que são executados em contêineres Secured Docker™, com um alto grau de isolamento de dados de usuários e aplicativos, redes definidas por software (SDN), virtualização de funções de rede (NFV) e cibersegurança, fornecendo redes hiperconvergentes em uma rede de malha de conectividade e computação. A solução pronta para uso totalmente integrada oferece gerenciamento de nuvem de ponta a ponta de dispositivos, aplicativos e serviços de valor agregado com Zero Trust Network Access (ZTNA) e, opcionalmente, uma oferta de Secure Access Service Edge (SASE) baseada em 5G altamente simplificada, do tipo plug and play. A Veea Edge Platform permite conexões diretas das redes de fibra óptica, celular e satélite de área ampla para as redes de área local criadas por um cluster de malha VeeaHub sobre dispositivos Wi-Fi e IoT gerenciados por rede semelhante à celular – um recurso patenteado exclusivo chamado de fatiamento de rede. O Veea Developer Portal e as ferramentas de desenvolvimento permitem o rápido desenvolvimento de aplicativos de borda, opcionalmente, com Edge AI. A Veea implementou um conjunto de soluções econômicas para ofertas B2B e B2B2C por meio de provedores de serviços, parceiros de canal, integradores de sistemas, parceiros corporativos e agências governamentais para varejo inteligente, construção inteligente, logística e armazéns inteligentes, fazendas e estufas inteligentes, edifícios inteligentes, escolas inteligentes, hospitais inteligentes, museus inteligentes e cidades inteligentes. A Veea foi criada em 2014 e está sediada na cidade de Nova York, com um rico histórico de grandes inovações no desenvolvimento de tecnologias avançadas de rede, sem fio e de computação, juntamente com mais de 103 patentes concedidas e 33 pendentes em importantes aspectos das tecnologias de computação de ponta hiperconvergente. Saiba mais em veea.com e siga-nos no X e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.