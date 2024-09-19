Aruba与NetApp合作提升IT产品

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础架构公司NetApp®（NASDAQ：NTAP）今天宣布成为欧洲虚拟主机、域名注册和电子邮件帐户服务的主要供应商Aruba的首选数据基础架构供应商。双方将共同利用彼此的专长为客户提供更好的服务，并推出标有“Powered by NetApp”（NetApp技术支持）的新解决方案。Aruba企业解决方案总监Fabrizio Garrone将在2024年NetApp INSIGHT大会上发表题为《Aruba在NetApp上构建安全、可用的智能数据基础架构 [1702-1] 》的演讲，以此证明双方合作关系的提升。

Aruba是意大利领先的云、数据中心、托管、电子邮件、域名注册和PEC（认证电子邮件）服务供应商。十多年来，Aruba一直是NetApp的客户，利用NetApp解决方案为其服务提供支持，现在这一合作将扩展成为正式伙伴关系。此次强强联合将开启双方在战略目标和协同计划方面的合作，以便能够从数据服务器和数据管理两方面提供优化的数据中心解决方案。

NetApp首席营销官Gabie Boko表示：“Aruba在欧洲拥有众多顶级企业客户，其实力可见一斑。通过采用NetApp解决方案，Aruba的客户已经体验到了智能数据基础架构的优势。此次合作让这些优势更加透明，因此Aruba的客户清楚地了解他们所购买的解决方案在数据安全、管理和可视性方面皆为最佳。合作还将为联合创新和开发创造新机会，以满足欧洲客户的特定需求，扩大了Aruba和NetApp的影响力。”

为支持此次合作，Aruba和NetApp将携手为客户提供最先进的解决方案。Aruba将在其旗舰服务上标注“Powered by NetApp”，以体现NetApp强大的数据存储和整合数据服务支持。这一合资企业将在未来推出“Powered by NetApp”的Aruba旗舰产品。

Aruba企业解决方案总监Fabrizio Garrone表示：“Aruba致力于规划、实施和管理高度定制化的技术解决方案，为我们在欧洲的客户提供支持。多年来，NetApp凭借其业界领先的数据存储和管理解决方案，为我们的客户提供了强大的数据核心。此次合作向客户展示了我们凭借先进的数据中心所提供的高质量基础设施。我们期待着开发全新的创新解决方案，为我们的客户服务，为他们现在和未来的成功助力。”

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于Aruba

Aruba S.p.A. ( http://www.aruba.it ) 成立于1994年，是意大利领先的云、数据中心、托管、电子邮件、域名注册和PEC（认证电子邮件）服务供应商。该公司完全由意大利资本投资，拥有1,600万用户，管理着分布在7个数据中心的庞大基础设施，其中包括270万个注册域名、980万个电子邮件账户、900万个PEC账户和数千个客户IT基础设施。Aruba PEC和Actalis是该集团的两家认证机构，经AgID（Agenzia per l'Italia Digitale）授权，提供高质量服务。Aruba的基础设施还获得了ACN（国家网络安全局）的认证，可处理普通、关键及战略性PA数据。在30年的业务活动中，Aruba在设计和管理高科技数据中心方面积累了丰富的经验，这些数据中心由Aruba所有，分布在意大利各地。其中最大的数据中心位于蓬泰圣彼得罗，采用绿色设计的基础设施和设备，符合行业最高安全标准（ANSI/TIA-942标准等级4、ISO 22237）。此外，位于罗马的Hyper Cloud Data Centre在Tecnopolo Tiburtino区域占地74,000平方米，满负荷运转时将包括5个独立的数据中心。Aruba在其数据中心实施节能解决方案，体现了其对可持续发展的承诺，此外，还通过光伏电站和水力发电厂生产清洁能源。其基础设施网络遍布欧洲，在捷克共和国设有一个专有数据中心，在法国、德国、波兰和英国设有合作伙伴设施。如需了解更多信息，请访问https://www.aruba.it/，并在Facebook、X和LinkedIn上关注Aruba。

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