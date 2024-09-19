Aruba與NetApp合作提升IT產品

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布成為歐洲虛擬主機、網域註冊和電子郵件帳戶服務的主要供應商Aruba的首選資料基礎架構供應商。雙方將共同利用彼此的專長為客戶提供更好的服務，並推出標有「Powered by NetApp」（NetApp技術支援）的新解決方案。Aruba企業解決方案總監Fabrizio Garrone將在2024年NetApp INSIGHT大會上發表題為《Aruba在NetApp上建構安全、可用的智慧資料基礎架構 [1702-1] 》的演講，以此證明雙方合作關係的提升。

Aruba是義大利領先的雲端、資料中心、主機、電子郵件、網域註冊和PEC（認證電子郵件）服務供應商。十多年來，Aruba一直是NetApp的客戶，利用NetApp解決方案為其服務提供支援，現在這項合作將擴展成為正式夥伴關係。此次強強聯合將開啟雙方在策略目標和協同計畫方面的合作，以便能夠從資料伺服器和資料管理兩方面提供最佳化的資料中心解決方案。

NetApp行銷長Gabie Boko表示：「Aruba在歐洲擁有眾多頂級企業客戶，其實力可見一斑。透過採用NetApp解決方案，Aruba的客戶已經體驗到了智慧資料基礎架構的優勢。此次合作讓這些優勢更加透明，因此Aruba的客戶清楚了解他們所購買的解決方案在資料安全、管理和視覺性方面皆為最佳。合作也將為聯合創新和開發創造新機會，以滿足歐洲客戶的特定需求，擴大了Aruba和NetApp的影響力。 」

為推動此次合作，Aruba和NetApp將攜手為客戶提供最先進的解決方案。 Aruba將在其旗艦服務上標註「Powered by NetApp」，以體現NetApp強大的資料儲存和整合資料服務支援。該合資企業將在未來推出「Powered by NetApp」的Aruba旗艦產品。

Aruba企業解決方案總監Fabrizio Garrone表示：「Aruba致力於規劃、實施和管理高度客製化的技術解決方案，為我們在歐洲的客戶提供支援。多年來，NetApp憑藉其業界領先的資料儲存和管理解決方案，為我們的客戶提供了強大的資料核心。此次合作向客戶展示了我們憑藉先進的資料中心所提供的高品質基礎設施。我們期待著開發全新的創新解決方案，為我們的客戶服務，協助他們在現在和未來取得成功。 」

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

NETAPP、NETAPP 標誌以及 www.netapp.com/TM 是 NetApp Inc. 的商標。其他公司和產品名稱則可能為其各自所有者的商標。

About Aruba

Aruba S.p.A. ( http://www.aruba.it ) 成立於1994年，是義大利領先的雲端、資料中心、主機、電子郵件、網域註冊和PEC（認證電子郵件）服務供應商。該公司完全由義大利資本投資，擁有1,600萬使用者，管理著分佈在7個資料中心的龐大基礎設施，其中包括270萬個註冊網域、980萬個電子郵件帳戶、900萬個PEC帳戶和數千個客戶IT基礎設施。Aruba PEC和Actalis是該集團的兩家認證機構，經AgID（Agenzia per l'Italia Digitale）授權，提供高品質服務。Aruba的基礎設施也獲得了ACN（國家網路安全局）的許可，可處理普通、關鍵及策略性PA資料。在30年的業務活動中，Aruba在設計和管理高科技資料中心方面累積了豐富的經驗，這些資料中心由Aruba所有，分佈在義大利各地。其中最大的資料中心位於蓬泰聖彼得羅，採用綠色設計的基礎設施和設備，符合業界最高安全標準（ANSI/TIA-942標準等級4、ISO 22237）。此外，位於羅馬的Hyper Cloud Data Centre在Tecnopolo Tiburtino區域佔地74,000平方米，滿載運轉時包括5個獨立的資料中心。Aruba在其資料中心實施節能解決方案，體現了其對永續發展的承諾，此外，還透過光電站和水力發電廠生產清潔能源。其基礎設施網路遍佈歐洲，在捷克共和國設有一個專有資料中心，在法國、德國、波蘭和英國設有合作夥伴設施。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.aruba.it/，並在Facebook、X和LinkedIn上關注Aruba。

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