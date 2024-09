You.com annonce un partenariat avec Boardwave pour apporter une productivité basée sur l’IA à l’industrie européenne du logiciel

You.com, an AI-powered productivity engine, and Boardwave, a prominent community for 1700+ European software leaders, have today announced a joint partnership to accelerate productivity and the adoption of AI in the European software industry. (Graphic: Business Wire)

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--You.com, un moteur de productivité basé sur l’IA, et Boardwave, une communauté de premier plan regroupant plus de 1 700 leaders européens du secteur du logiciel, ont annoncé aujourd’hui un partenariat commun visant à accélérer la productivité et l’adoption de l’IA dans l’industrie européenne du logiciel.

La nouvelle collaboration est lancée aujourd’hui lors du Boardwave Live à Londres et offre à chacun des membres de Boardwave, ainsi qu’à leurs équipes dirigeantes, un accès au plan Team de You.com. Cette initiative permet aux entrepreneurs, fondateurs et directeurs généraux de logiciels européens de disposer d’une plateforme d’IA conversationnelle tout-en-un pour améliorer la productivité humaine.

You.com offre un accès aux derniers et plus puissants grands modèles de langage (LLM), améliorés par un accès Web en direct. Cette plateforme propose une gamme de puissants agents d’IA propriétaires pour la recherche et la résolution de problèmes, ainsi que la possibilité de créer et de partager des agents personnalisés au-dessus de n’importe quel modèle d’IA pour n’importe quelle tâche.

« Le partenariat avec Boardwave est une excellente occasion de mettre notre IA entre les mains des leaders européens du logiciel. Nous avons créé You.com pour relever de véritables défis en matière de productivité. Il ne s’agit pas seulement de disposer des derniers modèles d’IA, mais de les rendre véritablement utiles et fiables. Nos API ont été particulièrement populaires dans la communauté SaaS, permettant aux entreprises d’intégrer nos capacités d’IA directement dans leurs flux de travail. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec les membres de Boardwave pour mettre ces outils au service de leurs entreprises », déclare Bryan McCann, directeur technique et cofondateur de You.com, lors de l’événement Boardwave Live.

Boardwave Live est la conférence annuelle de Boardwave, qui rassemble 450 des meilleurs et plus brillants fondateurs, directeurs généraux, directeurs non exécutifs et présidents dans le secteur du logiciel de toute l’Europe. Courant 2024, Boardwave s’est activement concentré sur l’utilisation de l’« IA pratique » et sur la façon dont elle peut mieux soutenir sa communauté, en utilisant des partenariats, des événements, des mentorats et des classes de maître. Le partenariat avec You.com va plus loin et permet à chacun des membres de Boardwave, ainsi qu’à leurs équipes dirigeantes, d’accéder à tous les LLM les plus populaires.

« Chez Boardwave, nous nous engageons à accélérer la croissance des entreprises européennes de logiciels. En nous associant à You.com, nous permettons à nos membres d’accéder à une formidable boîte à outils d’IA de pointe, ainsi qu’à tous les principaux LLM, qui peuvent considérablement améliorer leur productivité. L’offre de You.com comprend l’accès à tous les derniers modèles d’IA, les meilleures citations de leur catégorie, la réduction des hallucinations et l’amélioration de la précision, ce qui se traduit par une expérience plus fiable. Il s’agit d’une plateforme construite par des pionniers de l’IA et nous avons hâte de voir comment elle va permettre à notre communauté de s’épanouir », déclare Phill Robinson, directeur général et cofondateur de Boardwave.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.you.com ou www.boardwave.com.

Pour les API de You.com, rendez-vous sur https://you.com/business/api.

À propos de You.com :

You.com est l’IA collaborative : pour vous, votre équipe et votre entreprise. Les agents d’IA de You.com maximisent la productivité des travailleurs du savoir grâce à des recherches et des analyses rapides et précises, à la résolution de problèmes complexes, à la création de contenu, etc. La suite d’API et les solutions de bout en bout de l’entreprise génèrent des revenus pour les entreprises en devenant la couche d’agents d’IA de base pour leurs produits et services. Fondée par Richard Socher et Bryan McCann, deux chercheurs de premier plan dans le domaine de l’IA, You.com a levé 99 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Time Ventures de Marc Benioff, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo, Untapped Ventures, etc.

À propos de Boardwave :

Boardwave est une communauté de 1 700 fondateurs et directeurs généraux d’entreprises européennes de logiciels dont l’objectif est d’aider les membres à accélérer la croissance de leur entreprise et d’améliorer la position globale de l’Europe en tant que terre d’accueil pour les entreprises mondiales de logiciels. Boardwave propose un programme d’événements, de mentorat de pair-à-pair et d’inspiration, ainsi qu’une plateforme en ligne qui met en relation les directeurs généraux européens de logiciels pour obtenir des conseils, des idées, de l’expertise et un accès à du capital. L’association fait également campagne pour le changement dans des domaines d’intérêt particulier tels que l’IA, l’engagement des gouvernements et la DEI Les leaders, directeurs généraux, directeurs non exécutifs et présidents du secteur du logiciel peuvent accéder gratuitement au programme et à la plateforme. La communauté Boardwave est généreusement soutenue et financée par un réseau de plus de 85 partenaires issus de l’écosystème d’investisseurs et de conseillers en logiciels. www.boardwave.org

