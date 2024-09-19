SLB和NVIDIA合作为能源行业开发生成式AI解决方案

摩纳哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)正在延续与NVIDIA的长期合作，为能源行业开发生成式AI解决方案。

此次合作通过利用隶属于NVIDIA AI Enterprise软件平台的NVIDIA NeMo™来开发可在数据中心、任何云端或边缘运行的自定义生成式AI，从而加速在SLB全球平台（包括其Delfi™数字平台和Lumi™数据和AI平台）上开发和部署特定于行业的生成式AI基础模型。

SLB将与NVIDIA合作，根据数据密集型能源行业的特定需求和要求构建和优化模型，包括地下勘探、生产运营和数据管理。这将有助于为能源领域专家（包括研究人员、科学家和工程师）释放生成式AI的全部潜力，使他们能够以全新的方式与复杂的技术流程进行交互，从而推动实现更高价值和更低碳的成果。

SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示：“ 随着我们在能源生产和脱碳之间取得微妙的平衡，生成式AI正在逐渐成为变革的关键推动力。我们与NVIDIA的合作将加速创建量身定制的生成式AI解决方案，使我们的客户能够优化运营、提高效率并最大限度地减少整体碳足迹。”

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“ AI为能源行业提供了一个非凡的工具，用于以可持续的方式提供资源，为地球上的生命提供动力。SLB利用NVIDIA NeMo创建的自定义模型将为业界科学家和工程师提供前所未有的洞察力，以加快他们在优化当今能源供应和解锁未来清洁能源创新方面的工作。”

SLB和NVIDIA的合作始于2008年，当时双方创新性地将图形处理单元(GPU)用于地下成像和地球科学解读。多年来，两家公司一直密切合作，以优化SLB在其Delfi平台上提供的每一代高性能计算和可视化技术。SLB集成NVIDIA NeMo和NVIDIA NIM™推理微服务，将为客户提供一个强大的平台，用于在其技术工作流程中利用生成式AI。

今天的公告是在本周于摩纳哥举行的2024年SLB数字论坛上宣布的。

如需了解有关更多信息，请访问slb.com/NVIDIACollaboration。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。