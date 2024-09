Aizon lance une nouvelle solution d'eBR léger basée par l'IA pour optimiser la productivité manufacturière en collaboration avec Euroapi

Evolve from paper to life sciences digital operations quickly and simply, paving the fastest path to fewer deviations and faster batch releases with data-driven manufacturing.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aizon, un fournisseur SaaS d'intelligence artificielle (IA) dédié à la transformation des opérations de fabrication pharmaceutique, lance un nouveau produit appelé Aizon Execute, un logiciel innovant eBR (Electronic Batch Record), développé en collaboration avec Euroapi, l'un des principaux fabricants mondiaux d'API. Cette collaboration est née de la nécessité de numériser les opérations vers une fabrication davantage axée sur les données, en se concentrant sur les besoins essentiels des utilisateurs tout en évitant la lourdeur actuellement associée à la dématérialisation dans la fabrication.

Aizon Execute est un produit moderne, léger et centré sur l'utilisateur, conçu pour s'adapter aux productions à petite échelle et aux usines très flexibles comme les CDMO API chimiques, et a le potentiel de devenir la véritable colonne vertébrale des processus de transformation numérique. L'eBR léger Aizon Execute est conçu pour faciliter la transition rapide des opérations sur papier aux opérations numériques, offrant le chemin le plus rapide vers une meilleure exécution de la recette, moins d'écarts et des lancements de lots plus rapides.

Cette solution optimisée par l'IA a déjà été utilisée par Euroapi pour convertir rapidement les recettes papier existantes en cinq langues différentes, démontrant des améliorations significatives avec une fraction de l'effort traditionnel. Aizon Execute a été testé et validé avec Euroapi, et des plans de déploiement complets sont en cours sur tous les sites opérationnels.

« Nous sommes ravis de soutenir Euroapi dans son objectif de réinventer les solutions API pour répondre aux besoins des clients et des patients. Aizon Execute est l'eBR léger offrant une transition transparente des opérations papier aux opérations numériques, permettant aux fabricants d'atteindre une efficacité et une qualité sans précédent. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui génèrent des résultats tangibles pour nos clients et nous avons été submergés par la réponse positive de notre programme d'adoption précoce et avons plusieurs autres clients sur des contrats à long terme en plus d'Euroapi », déclare Pep Gubau, cofondateur et CEO, Aizon.

« Chez Euroapi, nous nous engageons à tirer parti d’une technologie de pointe pour améliorer nos processus de fabrication et fournir à nos clients des produits de la plus haute qualité fabriqués en Europe », déclare David Seignolle, Chief Operating Officer, Euroapi. « Les options eBR existantes ne correspondent pas aux réalités de la fabrication des API aujourd’hui. Notre collaboration avec Aizon pour concevoir un eBR léger, ciblé et essentiel, représente une étape cruciale dans notre parcours de transformation numérique, avec notre vision de rationaliser et d'optimiser nos processus. Nous avons choisi Aizon comme collaborateur en raison de leur flexibilité et de leur expérience avérée dans la gestion des données pharmaceutiques. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette solution innovante. »

À propos d'Aizon

Les fabricants de produits pharmaceutiques optimisent le rendement, réduisent les écarts et garantissent la qualité des produits dans les environnements BPF avec nos solutions basées sur l'IA. Transformez rapidement vos opérations, quelle que soit votre maturité numérique, avec :

Exécution — eBR léger : passage de l'enregistrement papier à l'enregistrement numérique des lots, réduction des écarts et accélération des rejets de lots grâce à une fabrication axée sur les données.

Unification — lac de données de production IA : intégrez et rationalisez l'analyse de la fabrication pharmaceutique à travers les processus, les systèmes et les sites.

Prédiction — optimisation GxP basée sur l'IA : optimisez le rendement, le RFT et l'OTIF avec l'IA prédictive.

Faites le bon choix, aujourd'hui. www.aizon.ai

