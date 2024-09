Lancement mondial officiel de la marque TELUS Numérique

TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) est officiellement le nouveau nom mondial de TELUS International. Ce nouveau nom illustre l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience numérique aux clients de chacun de ses services, en assurant l’intégration transparente de contacts optimisés par l’intelligence artificielle (IA) et l’humain qui maximisent le parcours des clients et l’expérience des employés.

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT) est aujourd’hui officiellement le nouveau nom mondial de TELUS International. Ce nouveau nom illustre l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience numérique aux clients de chacun de ses services, en assurant l’intégration transparente de contacts optimisés par l’intelligence artificielle (IA) et l’humain qui maximisent le parcours des clients et l’expérience des employés.

L’adoption du nom TELUS Numérique suit la nomination de Jason Macdonnell au poste de président intérimaire, TELUS Numérique, et président, Expérience client, TELUS Numérique, et celle de Tobias Dengel au poste de président, Solutions technologiques, TELUS Numérique, annoncées le 2 août. En fonction depuis le 3 septembre, ces deux dirigeants occupent des postes étroitement liés. Jason est responsable du service à la clientèle, de la fidélisation, du rapport coût-efficacité et de la transformation numérique, tandis que Tobias est responsable de l’évolution stratégique dans le but de fournir des solutions numériques, d’IA générative et de modélisation fondée sur l’IA.

« Depuis la création de l’entreprise, en 2005, et tout au long de son évolution, qui a mené à l’adoption du nom TELUS Numérique, nous avons amélioré notre position de chef de file mondial en matière d’expérience client et sommes devenus des partenaires de confiance pour les plus grandes entreprises et les entreprises créatrices de marché les plus reconnues. C’est en misant sur notre vaste expertise, la puissance de nos capacités technologiques et la détermination de notre équipe que nous y sommes parvenus, affirme Jason Macdonnell, président, Expérience client, TELUS Numérique. Le nouveau nom officiel, TELUS Numérique, reflète mieux l’ensemble de nos solutions novatrices actuelles et futures, qui rehaussent l’expérience client de bout en bout, fournissent des solutions aux défis commerciaux, atténuent les risques, protègent les gens et stimulent le progrès continu. »

TELUS Numérique est prête à saisir les occasions de croissance liées à l’IA

La stratégie de TELUS Numérique demeure profondément enracinée dans l’adoption active des plus récentes technologies. L’entreprise continue d’amplifier ses activités dans le secteur de l’IA, qui a généré environ 15 % de ses revenus globaux dans la première moitié de 2024, ce qui représente une croissance de 13 % sur un an. L’entreprise offre des solutions de données d’IA pour entraîner, tester, valider et mettre au point l’apprentissage-machine, le traitement automatique des langues et les algorithmes de vision informatique. Elle offre aussi des services de conception numérique frontaux pour réinventer l’expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs et des services-conseils dans le numérique pour appuyer l’évolution des cas d’utilisation de l’IA de pointe, des tableaux blancs aux prototypes fonctionnels.

En avril, l’entreprise a lancé Fuel iX (site disponible en anglais seulement), un moteur d’IA générative conçu pour accélérer la transformation numérique et produire des retombées positives tout en améliorant l’efficacité opérationnelle, l’évolutivité et la qualité de l’information. S’en est suivi le lancement, en juillet, de Fuel EX (site disponible en anglais seulement), une application de productivité et de recherche de renseignements pour les employés propulsée par Fuel iX. Ces lancements mettent en évidence la capacité de l’entreprise de créer continuellement des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises contemporaines.

« Nous avons un avantage distinct sur la concurrence dans le secteur de l’expérience client en raison de nos capacités intégrées de qualité supérieure articulées autour de la conception et du développement numériques, des services de données d’IA et de l’offre d’expériences clients centrées sur l’humain. Nous adaptons et combinons ces éléments en fonction des exigences du client tout au long du parcours du client, précise Tobias Dengel, président, Solutions technologiques, TELUS Numérique. Surtout, à titre de chefs de file consciencieux de l’économie numérique, nous reconnaissons que nous devons tenir compte des répercussions importantes et durables de notre travail avec l’IA et des autres technologies transformatrices au-delà du rayon d’action de notre entreprise. Nous savons que notre façon de travailler est aussi importante que ce que nous faisons. C’est pourquoi notre entreprise a accordé la priorité à la mise en place de pratiques de gouvernance robustes. Relevant de l’ensemble des membres de notre équipe, ces pratiques visent à assurer la prise de décisions centrées sur l’humain et la correspondance entre nos actions et notre culture de bienveillance, un aspect fondamental de l’ADN de notre entreprise. »

Dans le cadre du lancement officiel du nouveau nom TELUS Numérique, l’entreprise a aussi dévoilé ses principes d’intervention humaine (site disponible en anglais seulement). Ces principes fournissent des assises solides qui guident l’entreprise et les membres de l’équipe dans l’utilisation d’une approche responsable de la conception, de la mise en œuvre, du déploiement et de la gouvernance de l’IA, tout en demeurant suffisamment souples pour permettre l’adaptation au contexte évolutif de l’IA, aux cas d’utilisation émergents et à la législation applicable dans les différents pays du monde.

Un legs de récompenses et de marques de reconnaissance à l’échelle mondiale

TELUS Numérique a reçu de nombreuses récompenses et marques de reconnaissance de tiers (site disponible en anglais seulement) qui l’ont aidée à se hisser parmi les meneurs mondiaux du secteur au fil des ans. Dernièrement, l’entreprise a reçu les récompenses et marques de reconnaissance prestigieuses suivantes :

Le nouveau nom TELUS Numérique n’entraînera aucun changement de dénomination sociale ni de titre boursier (TIXT). Pour en savoir plus sur TELUS Numérique et l’étendue de ses services et solutions, veuillez visiter telus digital.com.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT) crée des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et stimule des transformations numériques axées sur l’avenir et à l’épreuve du temps. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d’ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques visionnaires qui sont résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités incluent l’expérience client numérique et les solutions numériques, y compris les services de TI numériques, comme les solutions infonuagiques et l’automatisation par l’IA, les services de confiance et de sécurité et les solutions de données d’IA, y compris une expertise en vision informatique, en services de conception numérique frontaux et en services-conseils. Fuel iX (site disponible en anglais seulement) est le moteur d’IA générative exclusif de TELUS Numérique au cœur de nos activités d’innovation. Il aide les entreprises à passer des programmes pilotes d’IA générative à la création de prototypes fonctionnels et à la production à grande échelle rapidement, en toute sécurité et de façon responsable dans plusieurs environnements, applications et nuages.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l’ingéniosité humaine et la compassion pour créer des retombées remarquables et des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d’intervention humaine (site disponible en anglais seulement), nous utilisons une approche responsable des technologies transformatrices que nous développons et déployons en tenant compte des incidences plus larges de notre travail. Pour en savoir plus : telusdigital.com