Andersen Global透過新增成員公司強化在亞洲的紐帶關係

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著VDB Loi在柬埔寨和越南的辦事處採用Andersen品牌，Andersen Global在亞太地區再添成員公司。

在管理合夥人Jean Loi和資深合夥人Edwin Vanderbruggen的領導下，Andersen in Cambodia和Andersen in Vietnam已在該地區經營業務超過10年，提供全面的稅務和法律服務組合，包括銀行和金融、購併、公司、稅務顧問、轉讓定價以及爭議和訴訟。

Edwin表示：「隨著經濟形勢的發展和日益複雜，客戶的期望和需求也在不斷變化。成為Andersen Global的成員公司後，我們強化了在柬埔寨和越南提供一流綜合服務的能力。透過採用該品牌，我們還加快了自身成長，使我們能夠以無與倫比的專業知識駕馭錯綜複雜的市場。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「該集團堅定不移地致力於卓越經營和管理，不僅確保了他們在市場上的地位，而且為我們的組織在整個東南亞的持續擴張奠定了策略基礎。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區推展業務。

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