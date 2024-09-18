Viromed Medical AG 計畫透過實物出資增資的方式收購ActivCell Group AG的所有股份，但不包括認股權

德國，平內伯格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Viromed Medical AG（Ticker: VMED；ISIN: DE000A3MQR65；以下簡稱「Viromed」或「該公司」）計畫收購瑞士ActivCell Group AG的所有股份，進而戰略性擴大其產品組合。為此，該公司今天已與ActivCell Group AG的所有人簽署了一份條款，並將立即進行進一步談判，以期達成協議。收購ActivCell Group AG之後，Viromed可擴大旗下產品的治療範圍、增加其他適應症，並預計可加速該公司的冷等離子產品系列在歐盟市場上市。

ActivCell Group AG積極開發製造醫療用冷等離子筆，其產品已根據歐盟指令2017/745（醫療器材法規，MDR）獲批准為醫療器材2a類產品（CE公告機構編號0297），用於治療人類皮膚和傷口。

這次交易預計將在目前這個2024年財年完成。100%收購ActivCell Group AG的收購價格預計將在一百萬歐元左右。購買價款將全部透過實物出資增資的方式，使用部分2022年法定資本授予公司新股來支付，不包括認股權。

本交易的完成與否取決於與ActivCell Group AG股東的最終協議。

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