亚美尼亚合作公司转型成为Andersen Global成员公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TK & Partners是一家提供全方位服务的律师事务所，自2020年以来一直是Andersen Global的合作公司。该事务所现开始采用Andersen品牌，成为这一国际组织的最新成员公司，从而提升了其在亚美尼亚的实力。

Andersen在亚美尼亚提供全面的法律服务，擅长股东协议、并购、知识产权注册和诉讼、债务和股权融资、尽职调查、公司破产、税务咨询和房地产。该律所成立于2012年，由管理合伙人Varoujan Avedikian领导着一支经验丰富的专业团队，与客户和企业保持着良好的关系。

Varoujan表示：“成为Andersen Global的成员公司是我们践行追求卓越和以客户为中心承诺的一个重要里程碑。采用Andersen品牌让我们能够将深厚的本地经验与全球专长相结合，增强我们与客户密切合作的能力，提供多学科解决方案，在日益一体化的商业环境中助力客户取得成功。”

Andersen Global全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Andersen在亚美尼亚的业务取得了显著增长，并在其作为合作公司期间坚定不移地致力于提供一流的服务。这次向成员公司的转型加强了我们在该地区的影响力，提高了我们为客户提供综合跨境解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。