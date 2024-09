The Coca-Cola Company e Bacardi Limited anunciam planos para lançar o coquetel pronto para beber BACARDÍ & Coca-Cola

ATLANTA e HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--A The Coca-Cola Company e a Bacardi Limited anunciaram hoje um acordo para lançar o rum BACARDÍ e Coca-Cola como um coquetel pré-misturado pronto para beber (RTD).

O BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD estará disponível em vários mercados ao redor do mundo, com o lançamento inicial planejado para mercados europeus selecionados e para o México em 2025.

“Estamos continuando a desenvolver nosso portfólio como uma empresa de bebidas completa, incluindo o crescente mercado de bebidas alcoólicas prontas para beber”, disse James Quincey, presidente e CEO da The Coca-Cola Company. “Este novo relacionamento com a Bacardi Limited apoia nossa expansão estratégica, e estamos ansiosos para o lançamento do BACARDÍ Mixed with Coca-Cola no próximo ano”.

“Estamos entusiasmados por unir duas marcas icônicas para que os consumidores possam desfrutar de um dos coquetéis mais populares do mundo – criado há gerações com rum BACARDÍ e Coca-Cola – em um formato de alta qualidade e conveniente”, disse Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited. “Por meio dessa parceria, expandiremos nosso alcance e acessibilidade, permitindo que ainda mais consumidores em idade legal para beber possam apreciar esse clássico coquetel de rum BACARDÍ com Coca-Cola”.

A embalagem do BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD (pronta para beber) contará com duas das marcas globais mais reconhecíveis do mundo. A Bacardi, uma empresa familiar, foi fundada em 1862 em Cuba, antes de se mudar para as Bermudas, enquanto a Coca-Cola estreou em 1886 em Atlanta.

Esta não é a primeira vez que as duas marcas se unem. Em 1900, o coquetel Cuba Libre foi inventado no American Bar, em Havana, usando rum BACARDÍ, Coca-Cola e limão. A combinação do rum mais premiado do mundo com o refrigerante mais popular continua sendo uma das bebidas mais pedidas em bares globalmente.

As latas incluirão símbolos claros de responsabilidade, indicando que a bebida deve ser consumida apenas por consumidores em idade legal para beber. O BACARDÍ Mixed with Coca-Cola RTD seguirá as práticas de marketing responsável adotadas pela The Coca-Cola Company e pela Bacardi Limited.

O padrão global para o teor alcóolico (ABV) é de 5%, mas pode variar dependendo do mercado.

Sobre a The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é uma empresa de bebidas com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito de nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Vendemos várias marcas de bilhões de dólares em diversas categorias de bebidas em todas as partes do mundo. Nosso portfólio de marcas de refrigerantes com gás inclui Coca-Cola, Sprite e Fanta. Nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak e Ayataka. Nossas marcas de nutrição, sucos, laticínios e bebidas à base de plantas incluem Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até a introdução de novos produtos inovadores no mercado. Buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, das comunidades e do planeta por meio do reabastecimento de água, da reciclagem de embalagens, de práticas sustentáveis de fornecimento e da redução das emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de engarrafamento, empregamos mais de 700.000 pessoas, ajudando a trazer oportunidades econômicas para as comunidades locais em todas as partes do mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de bebidas alcoólicas do mundo, produz, comercializa e distribui destilados e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited inclui mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodka GREY GOOSE®, o uísque escocês DEWAR’S® Blended, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e vinhos espumantes MARTINI®, a tequila CAZADORES® 100% agave azul, e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON’S®, o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 162 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, atualmente emprega mais de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 11 países e territórios, e vende suas marcas em mais de 160 mercados. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Para informações adicionais, acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn ou Instagram.

