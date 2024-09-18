The Coca-Cola Company和Bacardi Limited宣布计划首度推出BACARDÍ和可口可乐即饮鸡尾酒

亚特兰大和百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The Coca-Cola Company和Bacardi Limited今天宣布达成协议，将首度推出BACARDÍ朗姆酒和可口可乐即饮(RTD)预调鸡尾酒。

BACARDÍ混合可口可乐的即饮鸡尾酒将在全球多个市场销售，并计划于2025年在部分欧洲市场和墨西哥首次推出。

The Coca-Cola Company董事长兼首席执行官James Quincey表示：“作为一家全品类饮料公司，我们将继续发展我们的产品组合，包括在不断增长的即饮酒精饮料市场。与Bacardi Limited的新合作关系支持了我们的战略扩张，我们期待于明年推出BACARDÍ混合可口可乐的即饮鸡尾酒。”

Bacardi Limited首席执行官Mahesh Madhavan表示：“我们很高兴将两个标志性品牌结合在一起，以便消费者可以享用全世界最流行的鸡尾酒之一的高品质便捷版本——这款用BACARDÍ朗姆酒和可口可乐调配而成的鸡尾酒的首次发明可以追溯到几代以前。通过这种合作关系，我们将扩大产品的覆盖范围和可及性，以便更多达到法定饮酒年龄的消费者可以享用这款经典的BACARDÍ朗姆酒和可口可乐鸡尾酒。”

BACARDÍ混合可口可乐的即饮鸡尾酒包装将印有世界上最知名的两个全球商标。家族企业Bacardi于1862年在古巴成立，后搬迁到百慕大，而Coca-Cola则于1886年在亚特兰大首次亮相。

这不是这两个品牌第一次走到一起。1900年，在哈瓦那的美国酒吧使用BACARDÍ姆酒、可口可乐和酸橙发明了Cuba Libre鸡尾酒。获奖无数的朗姆酒和世界上最受欢迎的软饮料相结合，至今仍是全球酒吧的必点单品之一。

包装罐将印有明确的警示标志，说明该饮料仅限达到法定饮酒年龄的消费者享用。BACARDÍ混合可口可乐的即饮鸡尾酒将遵循The Coca-Cola Company和Bacardi Limited奉行的负责任的营销实践。

饮料酒精度(ABV)的全球基准为5%，但会因市场而异。

关于The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO)是一家全品类饮料公司，产品销往200多个国家和地区。公司的宗旨是振兴世界和改变世界。全球多个饮料类别中都有我们的品牌，产品销售额已达数十亿美元。我们的碳酸软饮料品牌组合包括Coca-Cola、Sprite和Fanta。我们的水、运动、咖啡和茶品牌包括Dasani、smartwater、vitaminwater、Topo Chico、BODYARMOR、Powerade、Costa、Georgia、Gold Peak和Ayataka。我们的营养、果汁、奶制品和植基饮料品牌包括Minute Maid、Simply、innocent、Del Valle、fairlife和AdeS。我们在不断改变我们的产品组合，从降低饮料中的糖分到将创新的新产品推向市场。我们寻求通过补充水资源、包装回收、可持续采购实践和整个价值链上的碳减排，对人们的生活、社区和地球产生积极影响。公司与灌装合作伙伴共计拥有超过70万名员工，为全球各地的当地社区带来了经济机会。如需了解更多信息，请访问www.coca-colacompany.com，并在Instagram、Facebook和LinkedIn上关注我们。

关于Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球最大的私营国际烈酒公司，生产、推广和销售各种烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括BACARDÍ®朗姆酒、PATRÓN®龙舌兰酒、GREY GOOSE®伏特加、DEWAR’S®苏格兰调和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®金酒、MARTINI®苦艾酒和气泡酒、CAZADORES® 100%蓝色龙舌兰酒以及WILLIAM LAWSON’S®苏格兰威士忌、D’USSÉ®干邑白兰地、ANGEL’S ENVY®美式纯威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花利口酒等其他领先的新兴品牌。家族企业Bacardi Limited于超过162年前成立于古巴圣地亚哥，目前拥有8000多名员工，在11个国家和地区运营着多处生产设施，产品销往160多个市场。Bacardi Limited是指Bacardi公司集团，包括Bacardi International Limited。敬请访问http://www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn或Instagram上关注我们。

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