Eutelsat Group sécurise de futurs lancements de satellites grâce à son nouveau partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries

Eutelsat Group (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) et Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ( « MHI ») viennent de signer un accord portant sur plusieurs lancements de satellites. L'accord prévoit la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement à compter de 2027.

Cet accord est le premier du genre entre Eutelsat et MHI, mettant en lumière un partenariat prometteur entre les deux sociétés.

Eutelsat a toujours fait appel à des fournisseurs de services de lancement parmi les plus reconnus pour placer sa flotte de satellites en orbite ; ce nouveau partenariat ajoute encore à la diversité et aux opportunités de lancement qui s'offriront à Eutelsat dans les années à venir.

Arlen Kassighian, Directeur de l'ingénierie chez Eutelsat Group, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce premier accord avec MHI qui porte sur plusieurs lancements de satellites dans les années à venir. La question de l'accès à l'espace est d'une importance cruciale pour des opérateurs tels qu'Eutelsat. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir étoffer notre catalogue de lanceurs grâce à ce nouveau partenariat avec MHI, convaincus que nous pouvons compter sur son excellent palmarès et son savoir-faire technologique pour placer nos satellites en orbite. »

Iwao Igarashi, Vice President and Senior General Manager of Space Systems chez MHI, a ajouté : « MHI est particulièrement fier d'avoir été sélectionné dans le cadre de ce premier accord en qualité de partenaire de lancement pour assurer le déploiement des satellites d'Eutelsat qui compte parmi les principaux opérateurs de satellites au monde. Notre société met tout en œuvre pour que ses clients puissent compter sur des services de lancement hautement fiables et parfaitement intégrés, favorisant ainsi la confiance des marchés grâce à une succession de missions couronnées de succès. Nous espérons instaurer avec Eutelsat un partenariat durable et riche en bénéfices mutuels. »

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

