Viromed Medical AG 计划通过增资与排除认购权的实物出资相结合的方式收购ActivCell Group AG的全部股份

德国平讷贝格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Viromed Medical AG (股票代码：VMED; ISIN: DE000A3MQR65; 以下简称“Viromed”或“公司”) 计划收购瑞士ActivCell Group AG的全部股份，以策略性地扩大其产品组合。为此，公司今天与ActivCell Group AG的所有者签署了一份投资条件书，并将立即展开进一步谈判，以达成协议。通过收购ActivCell Group AG，Viromed扩展了其产品的治疗范围，增加了新的适应症，并有望加快其冷等离子系列产品在欧盟市场的投放。

ActivCell Group AG致力于冷等离子笔的开发和生产，其产品（CE-Notified-Body-No. 0297）已获得欧盟医疗器械法规2017/745（MDR）规定的2a类批准，适用于人类医学中的皮肤和伤口治疗。

交易预计将于2024财年完成。100％收购ActivCell Group AG的价格预计在百万欧元中位数范围内。收购价格仅通过部分使用2022年法定资本以实物出资增资的方式授予公司新股的方式支付，不包括股东的认购权。

交易的完成与否取决于与ActivCell Group AG股东达成的最终协议。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。