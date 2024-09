HTEC ondersteunt digitale telco-enabler Telness Tech bij de ontwikkeling van platformsoftware

In this partnership, HTEC will support Telness Tech by providing additional engineering expertise for the new platform’s deployment, customization, and user migration from legacy platforms. HTEC will also assist in the development of business-to-consumer (B2C) applications and various network integrations, including building an abstraction layer for easier integrations. (Graphic: Business Wire)

In this partnership, HTEC will support Telness Tech by providing additional engineering expertise for the new platform’s deployment, customization, and user migration from legacy platforms. HTEC will also assist in the development of business-to-consumer (B2C) applications and various network integrations, including building an abstraction layer for easier integrations. (Graphic: Business Wire)

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, een snelgroeiend internationaal softwarebedrijf opgericht in Zweden, en HTEC, een wereldwijd bedrijf voor end-to-end digitale productontwikkeling en engineeringdiensten, zijn verheugd te kunnen aankondigen dat ze werken aan het innovatieve platform van Telness Tech, dat de voortdurende uitbreiding van het bedrijf naar nieuwe markten, zoals de VS, zal ondersteunen.

De eigen software van het platform is een cloudgebaseerde end-to-end oplossing voor mobiele virtuele netwerkoperators (MVNO's) die uitgebreide mogelijkheden biedt op het gebied van operations en business support systemen (OSS/BSS). Het stroomlijnt en automatiseert het klantentraject en kan snel en op afstand worden ingezet zonder dat er traditionele telco-infrastructuur of oudere IT-systemen nodig zijn. Het platform heeft klanten van Telness Tech al geholpen zijn klantwaardering in Europa te verbeteren.

HTEC zal met dit partnerschap Telness Tech ondersteunen door extra technische expertise te bieden voor de implementatie van het nieuwe platform, waarbij het aanpassingen en migratie van gebruikers van oudere platforms mogelijk maakt. HTEC zal ook helpen bij de ontwikkeling van B2C-toepassingen (bedrijven aan klanten) en verschillende netwerkintegraties, waaronder het bouwen van een abstractielaag voor eenvoudigere integraties.

In een reactie op de samenwerking zei Bojan Šukalo, directeur Engineering & Delivery van HTEC:

"Recente technologische innovaties hebben de manier waarop we communiceren veranderd, maar veel telco's maken nog steeds gebruik van traditionele infrastructuur. Met de technische expertise en engineeringcapaciteit van HTEC zijn we perfect gepositioneerd om de digitale transformatie van de sector te ondersteunen en zijn we op één lijn met Telness Tech om de sector vooruit te helpen.”

Jonas Cedenwing, oprichter en COO van Telness Tech, benadrukt de waarde van de steun van HTEC bij deze uitbreiding:

“De grote vraag naar onze software over de hele wereld zorgt samen met HTEC ervoor dat de platformeisen en -overgangen van onze klanten soepel en gestroomlijnd blijven verlopen, zodat we ons hoge expansietempo kunnen voortzetten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.”

Over Telness Tech

Telness Tech is opgericht in Zweden en heeft kantoren in de VS. Het bedrijf biedt alles wat nodig is om een volledig geautomatiseerde mobiele operator op te starten of te runnen. De end-to-end BSS/OSS-oplossingen van het bedrijf stroomlijnen klanttrajecten, provisionering en porting - noodzakelijke functies om een digitale mobiele operator te runnen. Het resultaat is dat tevreden klanten hun operationele kosten drastisch verlagen.

Over HTEC

HTEC Group Inc. is een wereldwijd toonaangevend technologisch dienstverleningsbedrijf dat de technologische evolutie van 's werelds meest invloedrijke organisaties stimuleert - van baanbrekende start-ups tot de Fortune 500. HTEC combineert diepgaande technische expertise met opmerkelijke creativiteit, waardoor zijn klanten kunnen innoveren en baanbrekende technologieën met nieuwe digitale producten en platforms kunnen ontwerpen en ontwikkelen in verschillende industrieën.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.