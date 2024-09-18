Andersen Global通过新增成员公司加强在亚洲的纽带关系

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着VDB Loi在柬埔寨和越南的办事处采用Andersen品牌，Andersen Global在亚太地区再添成员公司。

在管理合伙人Jean Loi和高级合伙人Edwin Vanderbruggen的领导下，Andersen in Cambodia和Andersen in Vietnam已在该地区运营超过10年，提供全面的税务和法律服务组合，包括银行和金融、并购、公司、税务咨询、转让定价以及争议和诉讼。

Edwin表示：“随着经济形势的发展和日益复杂，客户的期望和需求也在不断变化。成为Andersen Global的成员公司后，我们增强了在柬埔寨和越南提供一流综合服务的能力。通过采用该品牌，我们还加速了自身成长，使我们能够以无与伦比的专业知识驾驭错综复杂的市场。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“该集团坚定不移地致力于卓越运营和管理，不仅确保了他们在市场上的地位，而且为我们的组织在整个东南亚的持续扩张奠定了战略基础。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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