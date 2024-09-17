亞美尼亞合作公司轉型成為Andersen Global成員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TK & Partners是一家提供全方位服務的律師事務所，自2020年以來一直是Andersen Global的合作公司。該事務所現已開始採用Andersen品牌，成為這一國際組織的最新成員公司，從而提升了其在亞美尼亞的實力。

Andersen在亞美尼亞提供全面的法律服務，擅長股東協議、併購、智慧財產權註冊和訴訟、債務和股權融資、盡責查證、公司破產、稅務諮詢和房地產。該律師事務所成立於2012年，由管理合夥人Varoujan Avedikian領導著一支經驗豐富的專業團隊，與客戶和企業保持良好的關係。

Varoujan表示：「成為Andersen Global的成員公司是我們實踐追求卓越和以客戶為中心承諾的一個重要里程碑。採用Andersen品牌讓我們能夠將深厚的本地經驗與全球專長相結合，增強我們與客戶密切合作的能力，提供多學科解決方案，在日益一體化的商業環境中助力客戶取得成功。」

Andersen Global全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Andersen在亞美尼亞的業務取得了顯著增長，並在其作為合作公司期間堅定不移地致力於提供一流的服務。這次向成員公司的轉型加強了我們在該地區的影響力，提高了我們為客戶提供綜合跨境解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和評估專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。