GEDI et Reply multiplient les voix des journaux

Voice Studio uses one of the best AI-based voice cloning engines to convert text articles into high-quality audio podcasts, ensuring the realism and naturalness needed for a clear and authentic listening experience. (Graphic: Business Wire)

Voice Studio uses one of the best AI-based voice cloning engines to convert text articles into high-quality audio podcasts, ensuring the realism and naturalness needed for a clear and authentic listening experience. (Graphic: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--GEDI , la principale entreprise médiatique italienne, propose de nouvelles fonctionnalités à ses lecteurs et est en train de modifier le processus de création de contenu audio pour ses publications. Dès aujourd'hui, les sites web et applications des publications du groupe intègrent Voice Studio, une solution basée sur l'IA, développée par Discovery Reply, une société du groupe Reply spécialisée dans les solutions de gestion de l'expérience numérique.

Voice Studio utilise l'un des meilleurs moteurs de clonage vocal basés sur l'IA pour convertir les articles en texte en podcasts audio de haute qualité, garantissant le réalisme et la naturalité nécessaires pour une expérience d'écoute claire et authentique. Cette solution a déjà été utilisée pour les publications « la Repubblica » et « La Stampa », produisant plus de 300 pièces audio par jour.

Discovery Reply a développé des fonctionnalités personnalisées et adaptées au contexte éditorial de GEDI. Parmi elles, on a l'adaptation correcte de la prononciation pour les mots étrangers, l'expansion contextuelle des acronymes, et la modulation du ton, du rythme et de l'accentuation en fonction du type d'article (par exemple, actualités, sports, culture). Des outils sont également disponibles pour le contrôle qualité des audios générés, permettant une intervention éditoriale pour les corrections qui s'appliquent automatiquement aux productions futures, ainsi que l'option d'intégrer de la musique de fond dans le fichier audio final.

Fabiano Begal, PDG de GEDI Digital, a déclaré : « Voice Studio nous permet de faire face efficacement à la demande croissante de contenus audio de qualité venant du grand public, ce que nous avons déjà constaté avec le succès de OnePodcast. Grâce à cette collaboration avec Discovery Reply, nous pouvons désormais enrichir notre offre éditoriale en mettant à la disposition de nos lecteurs un outil supplémentaire, utile et innovant. »

Filippo Rizzante, CTO de Reply, a affirmé : « La collaboration avec GEDI a montré la façon dont l'utilisation de l'intelligence artificielle peut nettement améliorer le paysage éditorial et son accessibilité. Avec Voice Studio, nous avons rendu la production de podcasts plus efficace et de meilleure qualité, en créant un contenu audio naturel et attrayant qui étoffe l'expérience d'écoute. »

GEDI Gruppo Editoriale

GEDI Gruppo Editoriale est la principale entreprise italienne de médias numériques, un leader national de l'information avec des publications telles que « la Repubblica » et « La Stampa ». GEDI est également l'un des principaux groupes radio nationaux, regroupant des marques de premier plan comme Radio Deejay, ainsi que Radio Capital et m2o. Avec OnePodcast, GEDI est le premier producteur italien de contenu audio numérique. Actif sur les réseaux sociaux via Stardust, il opère également dans le secteur de la publicité multiplateforme à travers A. Manzoni & C. Spa. www.gedi.it

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises très spécialisées et soutenant les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Avec une expertise approfondie dans le cloud computing, les médias numériques et l'intégration de systèmes, Discovery Reply se spécialise dans le développement de solutions avancées de gestion de l'expérience numérique (DXM) de bout en bout pour la gestion et la distribution de contenu multimédia de marque et d'actifs numériques. Sa suite complète de technologies de niveau entreprise et d'applications verticales est conçue pour le marché des médias numériques, stimulant de nouveaux modèles d'affaires et des stratégies omnicanales. www.discovery.reply.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.