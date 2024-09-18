可口可樂公司和Bacardi Limited宣布推出BACARDÍ和可口可樂即飲型雞尾酒

BACARDÍ蘭姆酒及可口可樂即飲型 (RTD) 預混雞尾酒。（照片來源：美國商業資訊）

BACARDÍ蘭姆酒及可口可樂即飲型 (RTD) 預混雞尾酒。（照片來源：美國商業資訊）

亞特蘭大和百慕達，漢米頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可口可樂公司和Bacardi Limited今天宣布一項協議，推出BACARDÍ蘭姆酒和可口可樂即飲型 (RTD) 預混雞尾酒。

BACARDÍ混調可口可樂的即飲型飲料將在全球數座市場上市，首發預計在2025年於數座歐洲市場和墨西哥推出。

「我們將以全方位飲料公司的身分繼續拓展產品組合，包括正在成長的酒精性即飲飲料市場。」可口可樂公司董事會主席暨執行長James Quincey表示：「與Bacardi Limited建立的這份新關係將支援我們的戰略性擴張，我們拭目以待明年推出的BACARDÍ與可口可樂混調飲料。」

「能夠結合兩大知名品牌，令我們興奮不已。幾代前的先人混調BACARDÍ蘭姆酒和可口可樂而發明出這款雞尾酒。品牌結合後，消費者可以優質便利的方式享用它。」Bacardi Limited執行長Mahesh Madhavan說，「透過這層關係，我們將延伸觸角並擴大可及性，讓更多達到法定飲酒年齡的消費者暢飲這款經典的BACARDÍ蘭姆酒混調可口可樂雞尾酒。」

BACARDÍ混調可口可樂即飲雞尾酒包裝上將印上兩大世界性品牌家喻戶曉的商標。家族經營的Bacardi在1862首創於古巴，繼後遷移至百慕達；可口可樂則是在1886年創設於亞特蘭大。

這並不是兩大品牌第一次聯手。1900年，哈瓦那的美國酒吧用BACARDÍ蘭姆酒、可口可樂和萊姆發明了「古巴自由」(Cuba Libre) 這款雞尾酒。最受推崇的蘭姆酒結合世界最暢銷的軟性飲料，成為全球酒吧最受歡迎的雞尾酒，歷時不衰。

罐身將清楚標示負責任標記，說明必須達到法定飲酒年齡的消費者才能享用這款飲料。BACARDÍ混調可口可樂即飲飲料將遵循可口可樂公司與Bacardi Limited秉持的負責任行銷作法。

這款飲料的酒精含量 (ABV) 全球基準是5%，但因市場不同而異。

關於可口可樂公司

可口可樂公司（The Coca-Cola Company，紐約證交所代號：KO）是一家全方位的飲料公司，產品銷往200多個國家和地區。本公司的宗旨是振興並改變世界。我們的品牌遍及全球多個飲料類別，產品銷售額已達數十億美元。我們的軟性碳酸飲料品牌組合包括可口可樂、雪碧和芬達。我們的水飲、運動飲料、咖啡和茶飲品牌包括Dasani、smartwater、vitaminwater、Topo Chico、BODYARMOR、Powerade、Costa、Georgia、Gold Peak和Ayataka。我們的營養飲料、果汁、乳品飲料和植物性飲料品牌包括Minute Maid、Simply、innocent、Del Valle、fairlife和AdeS。我們不斷改變產品組合，從降低飲料中的糖分到將創新的新產品推向市場。透過補充水資源、包裝回收、永續採購實務和為整個價值鏈減碳，我們尋求對群眾生活、社群和地球產生正面影響。本公司與裝瓶合作夥伴共計擁有超過70萬名員工，為全球各地的地方社群帶來經濟契機。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.coca-colacompany.com，並在Instagram、Facebook和LinkedIn上關注我們。

關於Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球最大的國際烈酒私人企業，生產和銷售各種烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited產品組合由200多個品牌和商標組成，包括BACARDÍ®蘭姆酒、PATRÓN®龍舌蘭、GREY GOOSE®伏特加、DEWAR’S®蘇格蘭調和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®琴酒、MARTINI®苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES® 100%藍色龍舌蘭酒以及包括WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、D’USSÉ®白蘭地、ANGEL’S ENVY®美國純威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒等在內的其它一流新興品牌。家族企業Bacardi Limited成立於超過162年前的古巴聖地牙哥，目前擁有約8000多名員工，在11個國家及地區經營多處生產設施，產品銷往160多座市場。Bacardi Limited是指Bacardi企業集團，包括Bacardi International Limited。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，也可在LinkedIn或Instagram上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。