GC Aesthetics®推出YOUTHLY™：中国乳房植体进入新时代

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GC Aesthetics® (GCA)是一家领先的医疗技术公司，致力于通过创新的乳房美容和再造解决方案提升女性健康水平。他们很高兴地宣布在中国推出YOUTHLY™品牌，该品牌的特色在于其最新的乳房植体创新成果：PERLE™、Luna XT™和The Round Collection™（100%填充）的最新版本。

通过与G&S Group建立独家合作关系，法国和英国手工制作的YOUTHLY™将为中国各地的女性和整形外科医生提供优质硅胶乳房植体。

中国是全球第二大市场，近几年一直是GC Aesthetics的战略焦点。预计美容市场年度增长率将为15%，达到惊人的2000亿元（276亿美元）。GCA专注于满足女性在美容方面的医疗保健需求（隆胸和再造），提供创新优质解决方案，并引以为豪。

YOUTHLY™产品组合-The Round Collection™（100%填充）、PERLE™和Luna XT™可满足患者的一系列需求，包括柔软自然的外观和更丰满、更抢眼的外形等。

The Round Collection™（100%填充）是GCA的全球畅销品，经过10年的临床数据验证，患者满意率很高。

PERLE™是在欧洲和拉丁美洲新推出的产品，融入了GCA 40多年的经验，基于最初3年的研究，提供独特、柔软、天然的乳房植体，且安全性和有效性经过了检验。

Luna XT™面向接受乳房再造的女性推出了一种高端选择，它的特点是用独特技术将微纹理表面、高粘性硅胶和高性能外壳结合在一起，实现出色的自然效果。

GC Aesthetics®首席执行官Carlos Reis Pinto表示：“GCA通过YOUTHLY这一品牌，向中国整形外科医生和患者提供多种创新型备选方案。我的目标是继续投资并提供优质解决方案，履行我们对患者和外科医生的承诺：‘A Confident Choice for Life™’（生命的自信之选）。该产品还随附独有的生命周期保修服务。我们对未来充满期待，很快将在整个亚太地区推出YOUTHLY。”

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