CSG和Cellusys推動漫遊創新新時代

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 行動營運商在管理複雜的漫遊協議、結算和網路品質方面面臨著越來越大的挑戰，這影響了他們的客戶體驗和業務成長。CSG® (NASDAQ: CSGS)今天宣布與Cellusys締結新的合作夥伴關係，以期解決這些痛點並促進全球漫遊領域的創新。Cellusys是為行動營運商提供漫遊轉向、詐騙和安全以及分析解決方案的業界領導者。

CSG數位批發業務執行產品總監Finn Kornbo表示：「在任何快速發展的產業中，企業都需要能夠促進其成長以保持領先地位的最佳解決方案。這就是為什麼我們要與Cellusys合作，將雙方的專業知識相結合，使行動營運商能夠輕鬆實現其漫遊工作流程的最佳化、提高客戶滿意度並利用5G和物聯網等新興科技。」

此次合作充分利用了CSG和Cellusys的優勢，提供統一的解決方案組合，以簡化漫遊流程、強化客戶體驗並解鎖新的收入來源。透過即時瞭解所有漫遊條件和活動，行動營運商能夠將用戶洞察轉化為順暢的客戶體驗，而不會影響漫遊收入。CSG和Cellusys解決方案的主要功能包括：

智慧漫遊轉向： 資料驅動的網路選擇，以促成成本、品質和用戶滿意度最佳化，確保最佳體驗。

資料驅動的網路選擇，以促成成本、品質和用戶滿意度最佳化，確保最佳體驗。 主動偵測： 主動網路品質監控，可在問題影響用戶之前加以辨識和解決，從而保證順暢連接。

主動網路品質監控，可在問題影響用戶之前加以辨識和解決，從而保證順暢連接。 智慧結算： 簡化自動對賬，以獲得靈活性以及對漫遊產品和協議的掌控，同時降低成本和對資料清算所的依賴。

簡化自動對賬，以獲得靈活性以及對漫遊產品和協議的掌控，同時降低成本和對資料清算所的依賴。 綜合分析：深入的報告和儀表板功能，提供可操作的見解，以便營運商做出明智的決策並促成其漫遊策略最佳化。

Cellusys執行長Brendan Cleary表示：「我們與CSG的合作改變了產業的遊戲規則，反映了我們對創新的承諾以及協助行動營運商在複雜和競爭激烈的環境中取得成功的決心。透過將Cellusys屢獲殊榮的漫遊管理系統與CSG在漫遊測試和結算領域的領導地位相結合，我們將為營運商提供同類最佳的一站式解決方案，解決5G時代漫遊過程各個方面的挑戰。」

查閱關於CSG漫遊測試功能的事實並瞭解為何Kaleido Intelligence和Rocco將Cellusys評選為最佳漫遊轉向供應商。

關於 CSG

CSG 幫助企業建立難忘的體驗，讓人們和企業能夠更容易互連、使用和購買他們最重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案協助任何規模的企業賺錢並創造不同。借助我們的軟體即服務解決方案，企業領導人可以掌控未來，並從我們擁有堅定承諾和前瞻性思維的全球 CSG 服務團隊中獲得指導。

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關於Cellusys

Cellusys成立於2005年，為超過10億用戶提供服務，是行動營運商詐騙和安全以及漫遊管理系統的業界領導者。公司提供廣泛的產品和服務，旨在使行動營運商能夠實現對其語音、信令、資料和消息流量的可視性和掌控。Cellusys曾榮獲眾多創新大獎，並被評選為提供詐騙和安全、漫遊和分析解決方案的一級供應商。

如欲瞭解更多資訊，請造訪cellusys.com。

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