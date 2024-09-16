EIG旗下的MidOcean Energy將從Hunt Oil Company手中收購Peru LNG 15%的額外權益

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MidOcean Energy（簡稱「MidOcean」或「公司」）是一家液化天然氣(LNG)公司，由全球能源和基礎設施產業首屈一指的機構投資人EIG成立並管理。公司與Hunt Oil Company (“Hunt”)今天宣布，雙方已達成最終協議，MidOcean將從Hunt手中收購Peru LNG (“PLNG”) 15%的額外權益。

交易完成後，MidOcean在PLNG的權益將從20%增加到35%。Aramco在交易中發揮了舉足輕重的作用，包括進行關鍵的技術和商業盡職調查，以及與主要利害關係人接觸以獲得交易核准。該交易將由Aramco全額出資，這將使Aramco在MidOcean的權益增加到49%。Aramco對MidOcean的進一步投資鞏固了MidOcean和Aramco在全球LNG市場的地位，並將為雙方提供進一步的機會，參與南美洲唯一的LNG出口專案。Aramco在PLNG的間接股權將相當於17.2%。除了EIG和Aramco外，Mitsubishi Corporation等其他藍籌投資人也投資了MidOcean。

Hunt在PLNG中的權益將從50%降至35%，交易完成後，Hunt仍將是PLNG的營運商。Hunt將繼續擁有秘魯Camisea上游專案25.2%的權益。Hunt自2000年以來一直在秘魯投資，並承諾延續其在秘魯的長期投資歷史以及在PLNG專案中的卓越營運。

PLNG擁有並營運南美洲唯一的LNG出口設施，該設施位於秘魯利馬以南170公里處的Pampa Melchorita。PLNG的資產包括一座加工能力為4.45 mmtpa的天然氣液化廠；一條長408公里、運輸能力達1290 mmcf/d的全自有管道；兩個130,000立方公尺儲罐；一個長1.4公里的全自有海運碼頭；以及一個運輸能力高達19.2 mmcf/d的卡車裝載設施。PLNG由Hunt營運，是拉丁美洲僅有的兩家LNG生產設施之一。

MidOcean執行長De la Rey Venter表示：「我們欣然增加我們在PLNG的股權，PLNG是一項策略資產，與MidOcean建立全球化、多元化和有韌性的LNG投資組合的願景相一致。我們對LNG市場的長期基本面以及PLNG做為南美洲唯一LNG出口設施的獨特地位的信念始終堅定不移。我們期待強化與Hunt Oil和其他PLNG共同投資人的合作夥伴關係，並繼續支援該專案發揮對秘魯能源市場的正向影響。」

Hunt執行長Mark Gunnin表示：「我們專注於讓PLNG專案做好適應未來的準備，而能夠有機會引進MidOcean做為合作夥伴，與實現這一目標形成了絕佳的策略契合。」

Morgan Stanley在此次交易中擔任MidOcean的獨家財務顧問，Latham & Watkins擔任法律顧問。Bracewell LLP擔任Hunt的法律顧問。

關於EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域首屈一指的機構投資人，截至2024年6月30日，管理資產總額達249億美元。EIG專注於全球能源及能源相關基礎設施的私人投資。在其42年的歷史中，EIG已在六大洲42個國家向能源領域的413個專案或公司投資超過486億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多首屈一指的養老基金、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG總部位於華盛頓特區，並在休斯頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦公室。

關於MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立並管理的一家LNG公司，旨在建構一個多元化、有韌性、成本和碳競爭力強的全球LNG投資組合。這反映了EIG對LNG做為能源轉型的關鍵推動者以及LNG做為地緣政治策略能源資源重要性與日俱增的信念。MidOcean Energy由De la Rey Venter執掌，他是一位擁有26年產業經驗的資深人士，曾擔任各種高階主管職務，包括在Shell Plc擔任LNG業務全球負責人。

關於Hunt Oil Company

Hunt成立於1934年，是美國最大的私人獨立石油和天然氣公司之一。該公司總部位於德州達拉斯，主要業務位於秘魯、美國和伊拉克庫爾德斯坦地區，並在突尼斯和摩洛哥推展探勘專案。Hunt是一家活躍的國際探勘公司，在南極洲以外的所有大陸推展鑽探業務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪EIG的網站：www.eigpartners.com或MidOcean Energy的網站：www.midoceanenergy.com。

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