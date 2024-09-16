EIG旗下的MidOcean Energy将从Hunt Oil Company手中收购Peru LNG 15%的额外权益

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MidOcean Energy（简称“MidOcean”或“公司”）是一家液化天然气(LNG)公司，由全球能源和基础设施行业的领先机构投资者EIG成立并管理。公司与Hunt Oil Company (“Hunt”)今天宣布，双方已达成最终协议，MidOcean将从Hunt手中收购Peru LNG (“PLNG”) 15%的额外权益。

交易完成后，MidOcean在PLNG的权益将从20%增加到35%。Aramco在交易中发挥了举足轻重的作用，包括进行关键的技术和商业尽职调查，以及与主要利益相关者接触以获得交易批准。该交易将由Aramco全额出资，这将使Aramco在MidOcean的权益增加到49%。Aramco对MidOcean的进一步投资巩固了MidOcean和Aramco在全球LNG市场的地位，并将为双方提供进一步的机会，参与南美洲唯一的LNG出口项目。Aramco在PLNG的间接股权将相当于17.2%。除了EIG和Aramco外，Mitsubishi Corporation等其他蓝筹投资者也投资了MidOcean。

Hunt在PLNG中的权益将从50%降至35%，交易完成后，Hunt仍将是PLNG的运营商。Hunt将继续拥有秘鲁Camisea上游项目25.2%的权益。Hunt自2000年以来一直在秘鲁投资，并承诺延续其在秘鲁的长期投资历史以及在PLNG项目中的卓越运营。

PLNG拥有并运营南美洲唯一的LNG出口设施，该设施位于秘鲁利马以南170公里处的Pampa Melchorita。PLNG的资产包括一座加工能力为4.45 mmtpa的天然气液化厂；一条长408公里、运输能力达1290 mmcf/d的全自有管道；两个130,000立方米储罐；一个长1.4公里的全自有海运码头；以及一个运输能力高达19.2 mmcf/d的卡车装载设施。PLNG由Hunt运营，是拉丁美洲仅有的两家LNG生产设施之一。

MidOcean首席执行官De la Rey Venter表示：“我们很高兴增加我们在PLNG的股权，PLNG是一项战略资产，与MidOcean创建全球化、多元化和有弹性的LNG投资组合的愿景相一致。我们对LNG市场的长期基本面以及PLNG作为南美洲唯一LNG出口设施的独特地位的信念始终坚定不移。我们期待加强与Hunt Oil和其他PLNG共同投资者的合作伙伴关系，并继续支持该项目发挥对秘鲁能源市场的积极影响。”

Hunt首席执行官Mark Gunnin表示：“我们专注于让PLNG项目做好面向未来的准备，而能够有机会引入MidOcean作为合作伙伴，与实现这一目标形成了绝佳的战略契合。”

Morgan Stanley在此次交易中担任MidOcean的独家财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问。Bracewell LLP担任Hunt的法律顾问。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2024年6月30日，管理资产总额达249亿美元。EIG专注于全球范围内能源及能源相关基础设施的私人投资。在其42年的历史中，EIG已在六大洲42个国家向能源领域的413个项目或公司投资超过486亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先的养老基金、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部位于华盛顿特区，并在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办公室。

关于MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立并管理的一家LNG公司，旨在构建一个多元化、有韧性、成本和碳竞争力强的全球LNG投资组合。这反映了EIG对LNG作为能源转型的关键推动者以及LNG作为地缘政治战略能源资源重要性与日俱增的信念。MidOcean Energy由De la Rey Venter执掌，他是一位拥有26年行业经验的资深人士，曾担任各种高级主管职务，包括在Shell Plc担任LNG业务全球负责人。

关于Hunt Oil Company

Hunt成立于1934年，是美国最大的私营独立石油和天然气公司之一。该公司总部位于德州达拉斯，主要业务位于秘鲁、美国和伊拉克库尔德斯坦地区，并在突尼斯和摩洛哥开展勘探项目。Hunt是一家活跃的国际勘探公司，在南极洲以外的所有大陆开展钻探业务。

如需了解更多信息，请访问EIG的网站：www.eigpartners.com或MidOcean Energy的网站：www.midoceanenergy.com。

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