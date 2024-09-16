Enercap Holdings與Apex Investments合資建置全球最大容量的超級電容儲能，以滿足爆炸性成長的需求

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於杜拜的超級電容儲能製造商Enercap Holdings與總部位於阿布達比的Apex Investments PSC成立合資企業，將致力於實現每年16吉瓦時的超級電容儲能製造能力，這項尖端技術超越了我們目前常見的鋰離子技術。該合資企業旨在滿足指數級成長的需求，其超級電容儲能生產能力將躍升至全球第一。

作為合作的一部分，合資企業Enercap Energy Holding Limited將在阿布達比建立一個年產10吉瓦時的全自動生產設施。此外，Enercap Energy Holding Limited已同意收購位於杜拜工業城的現有生產設施，並將其產能升級至年產6吉瓦時。Enercap目前在全球對大型電池儲能係統（BESS）的需求量超過30吉瓦時。Apex Energy Holding Limited和Enercap SPV Limited將分別持有合資公司65%和35%的股份。

Enercap基於超級電容的儲能技術具有非降解、持久耐用的特性，並可在寬溫條件下運行，因此能夠在25年的生命週期內提供穩定且可預測的容量，這對於市場在進行儲能投資時所重視的可融資性而言，扮演著至關重要的角色。

Apex執行長Mark Blackwell表示：「穩定、可預測和長壽命的儲能性能對於有效擴展再生能源發電以取代化石燃料發電至關重要。超級電容儲能的優勢正在推動需求，我們很高興能支援Waseem Qureshi及其團隊實現其增強能力的願景，以實現去碳化、電氣化和向超級電容儲能的轉變。」

Enercap Holdings執行長、此技術的發明者Waseem Ashraf Qureshi評論道：「我們很高興與Apex建立合資企業，這將加快我們在全球的發展，並擴大我們的產品組合，為部署儲能的各種應用提供解決方案。我們相信，這是儲能技術的未來。 」

超級電容儲能提供的儲能解決方案使用壽命長、非降解、充電快、安全、完全可回收且成本效益高。 Mark Blackwell表示：「Enercap的顛覆性專有技術將發揮重要作用，以加快實現全球去碳化目標，其技術將服務於儲能、電動車和消費市場。 」

來源： AETOSWire

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