CSG和Cellusys推动漫游创新新时代

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 移动运营商在管理复杂的漫游协议、结算和网络质量方面面临着越来越大的挑战，这影响了他们的客户体验和业务增长。CSG® (NASDAQ: CSGS)今天宣布与Cellusys缔结新的合作伙伴关系，以期解决这些痛点并促进全球漫游领域的创新。Cellusys是为移动运营商提供漫游转向、欺诈和安全以及分析解决方案的行业领导者。

CSG数字批发业务执行产品总监Finn Kornbo表示：“ 在任何快速发展的行业中，企业都需要能够促进其增长以保持领先地位的最佳解决方案。这就是为什么我们要与Cellusys合作，将双方的专业知识相结合，使移动运营商能够轻松优化其漫游工作流程、提高客户满意度并利用5G和物联网等新兴技术。”

此次合作充分利用了CSG和Cellusys的优势，提供统一的解决方案组合，以简化漫游流程、增强客户体验并解锁新的收入来源。通过实时了解所有漫游条件和活动，移动运营商能够将用户洞察转化为顺畅的客户体验，而不会影响漫游收入。CSG和Cellusys解决方案的主要功能包括：

智能漫游转向： 数据驱动的网络选择，以优化成本、质量和用户满意度，确保最佳体验。

数据驱动的网络选择，以优化成本、质量和用户满意度，确保最佳体验。 主动检测： 主动网络质量监控，可在问题影响用户之前加以识别和解决，从而保证无缝连接。

主动网络质量监控，可在问题影响用户之前加以识别和解决，从而保证无缝连接。 智能结算： 简化自动对账，以获得灵活性以及对漫游产品和协议的掌控，同时降低成本和对数据清算所的依赖。

简化自动对账，以获得灵活性以及对漫游产品和协议的掌控，同时降低成本和对数据清算所的依赖。 综合分析：深入的报告和仪表板功能，提供可操作的见解，以便运营商做出明智的决策并优化其漫游策略。

Cellusys首席执行官Brendan Cleary表示：“ 我们与CSG的合作改变了行业的游戏规则，反映了我们对创新的承诺以及帮助移动运营商在复杂和竞争激烈的环境中取得成功的决心。通过将Cellusys屡获殊荣的漫游管理系统与CSG在漫游测试和结算领域的领导地位相结合，我们将为运营商提供同类最佳的一站式解决方案，解决5G时代漫游过程各个方面的挑战。”

获取关于CSG漫游测试功能的事实并了解为何Kaleido Intelligence和Rocco将Cellusys评为最佳漫游转向供应商。

关于 CSG

CSG 助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。CSG 的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助 SaaS 解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极具专业素养和具有前瞻性思维的 CSG 员工那里获得指导。

是否想和全球各大品牌一样信任CSG，为未来做好准备并成为变革者？请访问csgi.com了解更多信息。

关于Cellusys

Cellusys成立于2005年，为超过10亿用户提供服务，是移动运营商欺诈和安全以及漫游管理系统的行业领导者。公司提供广泛的产品和服务，旨在使移动运营商能够实现对其语音、信令、数据和消息流量的可见性和掌控。Cellusys曾荣获众多创新大奖，并被评为提供欺诈和安全、漫游和分析解决方案的一级供应商。

如需了解更多信息，请访问cellusys.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。