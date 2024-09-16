DivX對Telechips提起違約訴訟

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位影片技術的先驅公司DivX, LLC已對Telechips, Inc.提起了違約訴訟。自2016年以來，DivX一直向Telechips授權技術。DivX聲稱，最近一次獨立稽核發現了雙方協議中有數項違約情形。對於這些違約行為，DivX正在尋求高達九位數的賠償和補償。

DivX的CEO Noel Egnatios評論道：「訴訟不是我們的首選，然而，當被授權方不履行其協議義務時，久而久之會對我們整個技術授權生態系統造成重大且負面的影響。我們致力於保護我們的生態系統，並為我們的授權合作夥伴維護DivX品牌和技術授權計畫的價值。」

自2000年以來，DivX已經確立了其在全球創新數位影片技術研發方面的領導地位，並將繼續向世界各地的公司授權其廣泛的技術組合。

關於DivX, LLC

DivX, LLC致力於開發創新技術，力求在任何裝置上提供超凡的數位娛樂體驗。自2000年以來，DivX為全球消費者、裝置製造商和串流媒體服務打造開創性的技術，為優質數位視訊樹立了標準。DivX提供技術授權以實現出色的視訊播放，全球主流消費電子品牌已售出超過17億臺採用DivX科技的裝置。DivX消費軟體在全球的下載量已超過10億次，為消費者提供內容播放、轉檔和投影工具。DivX總部位於加州聖地牙哥。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.divx.com 。

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