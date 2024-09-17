SoftBank Corp.和Intelsat啟動具有里程碑意義的合作，共同打造無處不在的網路

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SoftBank Corp. (“SoftBank”)和Intelsat簽署了一項開創性的合作協議，該協議將促進打造一個「無處不在的網路」，使客戶能夠隨時隨地保持連接。SoftBank和Intelsat將共同引領地面行動網路和衛星通信網路之間順暢5G連接的研發。

在一個所有人和萬事萬物都越來越依賴於保持連接的社會中，方便且始終線上的電信服務變得不可或缺。然而，儘管汽車、船舶、無人機和其他車輛的自動駕駛即將成為現實，但許多地區仍然沒有地面行動網路涵蓋，需要單獨的裝置和帳戶才能連接到非地面網路。

透過新的合作，SoftBank和Intelsat計畫共同開發一種混合通訊解決方案，讓使用者能夠透過可用網路（無論是地面還是衛星網路）隨時隨地保持連接，只需一台裝置和一個帳戶即可享受便利。該解決方案將建立在支援當今地面蜂巢網路之間裝置漫遊的相同標準架構、介面和流程之上，並將有助於更快地實現基於新的非地面網路3GPP 5G標準的行動解決方案的商用。

此次合作的主要目標之一是開發一種通用裝置，無論位於世界的哪個地方，都能始終保持連接。例如，未來配備此類裝置的聯網車輛將能夠在離開地面行動網路涵蓋範圍時順暢切換到非地面衛星通信網路。預期這一有針對性的解決方案將具有廣泛的商業應用前景，包括陸地行動、海事以及災難回應和恢復。

Intelsat和SoftBank之間新混合網路產品的設計、開發、現場測試和商業化將分階段進行，以配合新3GPP 5G非地面網路標準的制定。由此產生的混合解決方案將支援在短期內使用現有的衛星終端，並在更新的5G終端可用時加以應用。

Intelsat技術長Bruno Fromont表示：「Intelsat和SoftBank對於無處不在的網路連接以及衛星和地面網路之間的順暢相互操作性有著共同的開創性願景。到目前為止，挑戰在於協調支援兩種不同網路進行連接的標準。鑑於Intelsat在3GPP引領的5G非地面網路標準化方面的最新進展，以及與SoftBank的此次策略性合作，我們擁有得天獨厚的優勢來加速商業混合服務的設計和實際實施，從而使裝置能夠在衛星和地面網路之間自由漫遊。」

SoftBank執行副總裁兼技術長Hideyuki Tsukuda表示：「透過使用以漫遊的方式在地面行動網路和衛星通信網路之間切換的技術，我們可以整合以前獨立的兩個網路，並將衛星通信用作行動通訊的擴展。透過此次共同研發，SoftBank和Intelsat將致力於建構一個無處不在的網路，讓世界各地的人和事物可以隨時隨地進行通訊連接。」

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過該公司的下一代全球網路和代管服務，為政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat透過經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，使人們及其使用的工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、經由天空收聽，以此來交流、合作及共存。自60年前成立以來，該公司在服務客戶和地球方面一直是衛星產業「第一」的代名詞。 Intelsat 的團隊成員憑藉創新傳統，專注於因應下一代的挑戰，現在又將目光投向了太空領域的「下一個第一」，他們正在顛覆這一領域，引領產業的數位化轉型。

關於SoftBank Corp.

在SoftBank Group「資訊革命——人人幸福」的企業理念指導下，SoftBank Corp. (TOKYO: 9434)在日本和全球經營電信和IT業務。在截至2024年3月的會計年度中，SoftBank Corp.實現營收60,840億日圓，經營收入8761億日圓，淨收入4891億日圓。SoftBank Corp.在日本擁有4000萬行動使用者，並透過其集團公司分別擁有6300萬智慧型手機支付(PayPay)使用者、8500萬線上媒體(Yahoo! JAPAN)使用者和9700萬通訊應用程式(LINE)使用者（截至2024年5月9日）。SoftBank Corp.以其強大的業務根基為基礎，在透過利用5G/6G、物聯網、數位分身以及包括基於高空平台站(HAPS)的平流層電信在內的非地面網路(NTN)解決方案進一步發展電信業務的同時，正在遵循「Beyond Carrier」發展策略向非電信領域進軍。在建構AI資料中心和自主開發具有1兆個參數的日語專用LLM的同時，SoftBank正在應用AI來提高無線接取網路效能(AI-RAN)，以期成為下一代社會基礎設施的供應商。為表揚其在環境、社會和治理(ESG)方面的措施，SoftBank Corp.入選了2022年和2023年道瓊永續發展世界指數(DJSI World)，獲得日本最高分，並成為該國唯一一家入選2023年電信服務產業組的公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.softbank.jp/en/。

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